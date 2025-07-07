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«Северяне» узнали о мобилизованном «молодняке» ВСУ на Харьковское направлении
На Харьковском направлении за счет переброшенных резервов ВСУ предприняли несколько безуспешных контратак, разбитых бойцами группировки войск «Север», идущих вперед, на север Купянского района.
«Допросы пленных показали, что на данном участке фронта действуют сравнительно молодые националисты с боевым опытом, мобилизованные в ВСУ еще в 2022 году. Высока вероятность, что украинское командование держало боеспособные подразделения в резерве для ввода в бой в критические моменты на Купянском или Волчанском направлениях», – сообщается в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».
Там уточнили, что мотострелки группы в течение суток продолжили наступление в лесных массивах в районе Мелового, продвинувшись с упорными боями на более чем 700 метров.
На Волчанском и Липцовском направлениях российские военнослужащие уничтожили семь штурмгрупп ВСУ, а также беспилотники самолетного и наземного типа.
«Северяне» за сутки зачистили 11 домовладений в Волчанске и в ходе боев продвинулись в окрестных лесных массивах. Мотострелки «Севера» с боями продвинулись во Варачино и окрестных лесных массивах. А подразделения ВДВ зачищают приграничные лесные массивы и лесополосы рядом с Юнаковкой.
Безуспешными контратаками 11 раз за сутки отметились ВСУ в районах Кондратовки, Андреевки, Алексеевки, по два раза в Юнаковке и рядом с селом Садки, четыре раза – рядом с Яблоновкой.
«В 11 контратаках противник задействовал свыше 70 человек, из которых более 40 уничтожены, 19 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали. За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской), четверо ВСУшников захвачены в плен», – сказано в сводке «Северян».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Однако украинские подразделения столкнулись с потерями на фоне усталости и ослабления морального духа, а бойцы России продвинулись на ключевых участках, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.