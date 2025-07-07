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    Против кого Илон Маск создал новую американскую партию
    Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС
    Немецкий военный эксперт сказал, сколько просуществует ПВО Украины без помощи США
    Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    СПЧ призвал Азербайджан освободить задержанных российских журналистов
    КПРФ сменила название
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    7 июля 2025, 07:10 • Новости дня

    «Северяне» узнали о мобилизованном «молодняке» ВСУ на Харьковское направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Харьковском направлении за счет переброшенных резервов ВСУ предприняли несколько безуспешных контратак, разбитых бойцами группировки войск «Север», идущих вперед, на север Купянского района.

    «Допросы пленных показали, что на данном участке фронта действуют сравнительно молодые националисты с боевым опытом, мобилизованные в ВСУ еще в 2022 году. Высока вероятность, что украинское командование держало боеспособные подразделения в резерве для ввода в бой в критические моменты на Купянском или Волчанском направлениях», – сообщается в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    Там уточнили, что мотострелки группы в течение суток продолжили наступление в лесных массивах в районе Мелового, продвинувшись с упорными боями на более чем 700 метров.

    На Волчанском и Липцовском направлениях российские военнослужащие  уничтожили семь штурмгрупп ВСУ, а также беспилотники самолетного и наземного типа.

    «Северяне» за сутки зачистили 11 домовладений в Волчанске и в ходе боев продвинулись в окрестных лесных массивах. Мотострелки «Севера» с боями продвинулись во Варачино и окрестных лесных массивах. А подразделения ВДВ зачищают приграничные лесные массивы и лесополосы рядом с Юнаковкой.

    Безуспешными контратаками 11 раз за сутки отметились ВСУ в районах Кондратовки, Андреевки, Алексеевки, по два раза в Юнаковке и рядом с селом Садки, четыре раза – рядом с Яблоновкой.

    «В 11 контратаках противник задействовал свыше 70 человек, из которых более 40 уничтожены, 19 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали. За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской), четверо ВСУшников захвачены в плен», – сказано в сводке «Северян».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Однако украинские подразделения столкнулись с потерями на фоне усталости и ослабления морального духа, а бойцы России продвинулись на ключевых участках, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    6 июля 2025, 12:48 • Новости дня
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    @ IMAGO/Luka Kolanovic/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский десант не появлялся и не появится в Одессе.

    Зеленский сообщил, что «российского десанта не было и не будет в Одессе». Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале в день Военно-морских сил Украины, который отмечается 6 июля, передает Газета.Ru.

    Он напомнил также об уничтожении крейсера «Москва» и подчеркнул, что «остров Змеиный под контролем Украины». По его словам, эти факты свидетельствуют о том, что украинский флот и силы обороны продолжают защищать территорию страны.

    В пятницу Зеленский сообщил, что по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли массированный ночной удар по объектам в Харькове и Одессе с применением новых реактивных дронов «Герань-3», развивающих скорость до 600 километров в час.

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    6 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске

    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске Харьковской области

    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные изолировали крупную украинскую группировку, лишив противника снабжения в районе Купянска и установив контроль над Соболевкой, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    Российские силы перерезают ключевые логистические маршруты противника в районе Купянска, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев, передает ТАСС. Он уточнил, что населенный пункт Соболевка перешел под контроль ВС РФ и теперь от него до окраин Купянска осталось всего несколько километров.

    Ганчев в беседе с агентством заявил: «Наши бойцы постепенно перерезают логистические артерии противника, тем самым беря в окружение купянскую группировку врага. Ситуация для боевиков ВСУ критическая, тем не менее они огрызаются. Но мы верим в наших ребят и их победу».

    По словам Ганчева, после взятия Соболевки и Поддубного российские войска продолжают наступательные действия, что лишает украинские подразделения возможности эффективно организовать снабжение и переброску резервов в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Расчеты РСЗО «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» также уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом же направлении.

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    6 июля 2025, 18:18 • Видео
    Урсула и телефонные мошенники: что общего?

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

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    6 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС

    Анпилогов: Сбой на Южно-Украинской АЭС мог произойти из-за американского топлива Westinghouse

    Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев не проводит необходимые регламентные работы на Южно-Украинской АЭС, а также не имеет возможности продлить срок эксплуатации энергоблоков, которые уже выработали свой ресурс. Поэтому инциденты на станции будут происходить все чаще, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о сокрытии СБУ сбоя в работе ЮУАЭС.

    «Спаренные первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС уже выработали свой положенный ресурс и должны быть выведены из эксплуатации. Но Киеву недоступна процедура продления их срока службы, она очень дорогая и завязана на Росатом. Компания разрабатывала и проверяла эти комплексы на своих станциях», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Со временем оболочка реактора подвергается радиоактивным усталостным изменениям. В полостях скапливается инертный газ, из-за чего металл превращается в своеобразную губку и теряет свои конструкционные качества. Чтобы избежать этого, Росатом разработал процедуру термического отжига стенки реактора. Очевидно, Украина не заказывала эти процедуры продления срока и даже не инициировала проведение инспекций», – продолжил собеседник.

    «По международным конвенциям Украина должна сообщать соседним странам о мероприятиях по поддержанию безопасности на таких объектах, как АЭС. При этом румынские и молдавские специалисты ранее проверили истинное положение дел и выяснили, что сроки работы энергоблоков были продлены только по документам. Но на их возражения никакой реакции из Киева не было», – продолжил спикер.

    «Есть и еще один момент, который мог стать причиной сбоя. ЮУАЭС была флагманом в тестировании топлива американской компании Westinghouse. Сейчас оно уже доведено до ума, но 20 лет назад все его недостатки проявлялись в работе станции. Кроме того, заклинивающиеся тепловыделяющие сборки, полученные от заокеанских коллег, украинские специалисты просто выбивали молотом из решеток. Этого делать категорически нельзя», – подчеркнул ученый.

    «Стоит напомнить, что из-за практически выведенной из строя тепловой генерации АЭС на Украине вынуждены работать с максимальной нагрузкой, чтобы не развалилась вся энергосистема. Все это делается за счет уменьшения количества регламентных работ и увеличение промежутков между ними. Это естественно тоже приводит к нештатным ситуация и сбоям», – добавил эксперт.

    «Думаю, в данном случае произошла авария на площадке, а не в самом реакторе, поскольку МАГАТЭ должно было бы сообщить о выбросе – его сразу засекли бы мониторинговые счетчики. Но если АЭС на Украине продолжат эксплуатировать подобным образом, то рано или поздно произойдет запроектная авария четвертой или пятой категории, а это уже будет второй Чернобыль или Фукусима», – предупредил аналитик.

    «Впрочем, на ЮУАЭС установлены блоки второго поколения с гермооболочками, чего не было, например, на Фукусиме. Поэтому по более оптимистичному сценарию, в случае аварии все вредные вещества останутся внутри, а реактор на долгие годы просто превратится в радиоактивный могильник. В общем, эксплуатацию Киевом АЭС еще нельзя назвать «обезьяной с гранатой», но ситуация к этому очень близка», – резюмировал собеседник.

    Ранее турецкое издание Aydinlik сообщило со ссылкой на внутренние документы Николаевского областного управления СБУ, что Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС в марте 2024 года. В документе говорится о «поврежденном реакторном оборудовании энергоблоков». Отказ произошел из-за «нарушения условий эксплуатации», указывается в письме.

    Благодаря сокрытию со стороны СБУ, этот инцидент не дошел до МАГАТЭ. В материале называется и причастный к утаиванию информации – полковник СБУ Андрей Семенюк.

    Неясно, были ли должностные лица МАГАТЭ обмануты Семенюком и его командой, или же они намеренно скрыли халатную неисправность по политическим причинам. Однако в переписке говорится, что полковник «передал информацию властям» о неисправности и что «инцидент не был включен в расследование».

    «Учитывая международный политический баланс и нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада, не было бы ничего удивительного, если бы МАГАТЭ было готово проигнорировать некоторые технические вопросы по АЭС», – пишет Aydinlik.

    Всего под контролем Украины находятся четыре АЭС: Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и разрушенная Чернобыльская. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС с марта 2022 года контролируется Россией. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему переход украинских АЭС под контроль США может создать дополнительные риски для России.

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    6 июля 2025, 11:03 • Новости дня
    Bild: Противовоздушная оборона Украины без США исчезнет через неделю
    Bild: Противовоздушная оборона Украины без США исчезнет через неделю
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне возможного прекращения поставок вооружений из США Украина может полностью лишиться ПВО за одну неделю, сообщила газета Bild.

    Как сообщает Bild, немецкий военный эксперт Томас Тайнер из Университета бундесвера в Мюнхене заявил, что поставки американских боеприпасов, особенно ракет к системам Patriot, имеют решающее значение для противовоздушной обороны Украины. «Без систем Patriot Украина полностью обречена. Если они будут сдержанно использовать ракеты HIMARS, то возможно им их хватит до сентября. В случае с Patriot очень многое зависит от натиска России. Если они будут поражать много целей, то весь запас систем может быть израсходован за одну-две недели, а после Киев будет беззащитен», – отметил Тайнер.

    Эксперт подчеркнул, что в случае прекращения поставок ПВО Украины перестанет существовать в течение недели. Также он обратил внимание на неочевидное последствие нехватки ракет для Patriot: по его словам, украинские военные будут вынуждены отвести из Киева комплексы малой и средней дальности, такие как немецкий IRIS-Т, чтобы избежать их уничтожения российскими баллистическими ракетами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский журнал The Spectator заявил, что США нашли самый быстрый способ добиться мира на Украине – прекратить поддержку Киева. Американская конгрессвумен предложила полностью прекратить военную помощь Киеву. Издание Bild сообщило, что Германия готова приобрести для Украины зенитные комплексы Patriot и ракеты к ним.

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    6 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    Киев скрыл опасный сбой на Южно-Украинской АЭС
    Киев скрыл опасный сбой на Южно-Украинской АЭС
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южно-Украинская АЭС столкнулась с серьезным сбоем в работе реактора из-за нарушения условий эксплуатации, однако инцидент был скрыт и не попал в отчет МАГАТЭ, пишет турецкая газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которой получила доступ.

    Турецкая газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что украинские власти скрыли информацию о сбое в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, передает РИА «Новости».

    Указано, что инцидент мог привести к катастрофе, однако данные о нем не были включены в официальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В документе утверждается, что полковник Андрей Семенюк, руководящий Южно-Украинским отделением СБУ, не позволил экспертам МАГАТЭ сообщить о технической неисправности на станции.

    Секретная переписка также отмечает, что неисправность была вызвана нарушением условий эксплуатации, а поврежденные энергетические блоки представляли дополнительную угрозу.

    Газета подчеркивает, что инцидент был полностью скрыт СБУ и не попал в международные отчеты, что вызывает вопросы о степени осведомленности МАГАТЭ и возможной политической составляющей умолчания. Также отмечается, что поддержка Украины со стороны Запада могла повлиять на реакцию международных структур.

    Всего под контролем Украины находятся четыре АЭС: Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и разрушенная Чернобыльская. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС с марта 2022 года контролируется Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что переход украинских АЭС под контроль США может создать дополнительные риски для России.

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    6 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Взрыв прогремел в здании военкомата в Полтавской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В здании военкомата в Кременчуге Полтавской области Украины прогремел взрыв во время объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание «Страна».

    На данный момент подробностей инцидента не сообщается. Местные органы власти не подтвердили факт взрыва в официальных источниках, передает ТАСС.

    В четверг внефракционный депутат Артем Дмитрук отметил, что украинские пользователи поддерживают атаки на территориальные центры комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Полтаве прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги. По сообщениям украинских СМИ, в центральной части Полтавы зафиксирован взрыв, в результате которого пострадало здание военкомата.

    Ранее были опубликованы кадры, на которых показаны последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области Украины.

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    6 июля 2025, 07:42 • Новости дня
    Глава Новороссийска сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров
    Глава Новороссийска сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров
    @ Warfronts/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    После объявления об отражении атаки безэкипажных катеров глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что предупреждение об угрозе БЭК снято.

    Кравченко сообщал в Telegram, что «идет отражение атаки безэкипажных катеров». По его словам, все службы были приведены в состояние максимальной готовности для обеспечения безопасности жителей.

    Позднее он проинформировал, что угроза атаки безэкипажных катеров отменена, и подчеркнул, что опасности для жителей города нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье власти Новороссийска объявили угрозу атаки безэкипажных катеров.

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    6 июля 2025, 16:09 • Новости дня
    Путин: Российские беспилотники сожгли техники ВСУ более чем на 2 млрд долларов
    Путин: Российские беспилотники сожгли техники ВСУ более чем на 2 млрд долларов
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Все для победы!», который организовал Народный фронт.

    Глава государства подчеркнул, что только Народный фронт поставил в войска 110 тыс. беспилотников различных модификаций. По его словам, в их числе есть ударные комплексы, использующие оптоволоконную связь и устойчивые к радиопомехам, передает ТАСС.

    «По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на 2 млрд долларов», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний для нужд фронта было принято по просьбе военного командования.

    Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

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    6 июля 2025, 09:21 • Новости дня
    Генерал-майор Гудков посмертно получил вторую звезду Героя
    Генерал-майор Гудков посмертно получил вторую звезду Героя
    @ @mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин наградил второй медалью «Золотая Звезда» посмертно замглавкома ВМФ России, экс-командира 155-й отдельной гвардейской бригады гвардии генерал-майора Михаила Гудкова, погибшего в Курской области.

    Президент России Владимир Путин присвоил генерал-майору Михаилу Гудкову звание Героя России и наградил его медалью «Золотая Звезда» (посмертно), передает ТАСС. Соответствующий указ был размещен на официальном портале опубликования правовых актов в воскресенье.

    В документе отмечается: «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила вторым знаком особого отличия – медалью «Золотая Звезда «(посмертно)».

    Гудков ранее был удостоен звания Героя России в октябре 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-майор Гудков погиб во время боевой работы в Курской области. Александр Хинштейн пообещал увековечить память заместителя главнокомандующего ВМФ Гудкова в Курской области. Местом прощания с заместителем главкома ВМФ Гудковым стала Москва.

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    6 июля 2025, 12:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР
    Российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия в результате активных действий освободила населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения российской группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили Соболевку в Харьковской области, а войска группировки «Восток» освободили Поддубное в Донецкой народной республике.

    Также сообщается, что подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю в Сумской области, нанеся поражение ВСУ в районах ряда населенных пунктов, включая Рыжевку, Кондратовку и Юнаковку. На Харьковском направлении войска нанесли удары по позициям ВСУ в Волчанске, Охримовке и других населенных пунктах. За сутки ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и пять артиллерийских орудий, уточнили в ведомстве.

    На Донецком направлении, согласно данным Минобороны, группировка «Юг» улучшила тактическое положение, а группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских сил здесь превысили 390 человек, уничтожены бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь пикапов и четыре артиллерийских орудия. Подразделения «Востока» также нанесли поражение ВСУ в Запорожской области и ДНР, лишив противника до 190 военнослужащих, трех бронированных машин и пяти автомобилей.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по подразделениям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более 70 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийское орудие и ряд складов. Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты военной инфраструктуры и склады ВСУ в 141 районе.

    В акватории Черного моря Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб и 298 беспилотников. С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 67 647 беспилотников, 24 143 танка и других боевых бронированных машин, а также 37 712 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к Константиновке в ДНР. Российские войска освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Российские подразделения закрепились в центре села Каменское в Запорожской области.

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    6 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Сбивший в Энгельсе 15-летнюю девочку нетрезвый водитель задержан, возбуждено дело

    Сбивший в Энгельсе 15-летнюю девочку пьяный водитель задержан, возбуждено дело

    Сбивший в Энгельсе 15-летнюю девочку нетрезвый водитель задержан, возбуждено дело
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Информационный центр СК России

    Tекст: Ирма Каплан

    В Саратовской области задержан водитель автомобиля, который подозревается в нарушении правил дорожного движения и управлении автомобилем в нетрезвом виде, из-за чего погибла несовершеннолетняя, сообщил Telegram-канал Информационного центра СК России.

    Там заявили, что Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 4 статьи 264 УК России (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

    «Предварительно установлено, что 6 июля 2025 года в городе Энгельсе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, допустил наезд на группу пешеходов, после чего попытался скрыться с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя девушка», – сказано в сообщении.

    Подозреваемого задержали, место происшествия осмотрели, следователи проводят иные следственные действия для установления обстоятельств ДТП. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

    В свою очередь, губернатор Самарской области Роман Бусаргин пообещал семье погибшей в ДТП девочки помощь.

    «Глубочайшие соболезнования родным и близким ребенка. Окажем семье необходимую помощь», – написал он в Telegram-канале.

    Губернатор добавил, что в больницу были доставлены двое пострадавших в ДТП, им оказывают помощь и лечение, министру здравоохранения поручено взять этот вопрос под личный контроль.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мужчина в Энгельсе выехал на тротуар, где совершил наезд на двух несовершеннолетних и женщину. В результате полученных травм одна из пострадавших, 15-летняя девочка, скончалась на месте. Еще одна женщина 1966 года рождения и один подросток были доставлены в больницу.

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    7 июля 2025, 00:27 • Новости дня
    Силуанов возглавил Совет управляющих Нового банка развития БРИКС

    Силуанов избран председателем Совета управляющих Нового банка развития БРИКС

    Силуанов возглавил Совет управляющих Нового банка развития БРИКС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр финансов России Антон Силуанов получил должность председателя Совета управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС до 2026 года.

    «Совет директоров избрал <…> Антона Силуанова, министра финансов Российской Федерации и управляющего от России в НБР, следующим председателем Совета управляющих», – приводит ТАСС выдержку из заявления банка.

    Полномочия Силуанова на этом посту продлятся до заседания совета в 2026 году.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.


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    7 июля 2025, 04:29 • Новости дня
    Министр Лавров и глава ВТО Оконджо-Ивеала одобрили важность реформы организации
    Министр Лавров и глава ВТО Оконджо-Ивеала одобрили важность реформы организации
    @ Telegram-канал Министерства иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала подтвердили необходимость реформирования организации в ходе встречи на полях саммита БРИКС.

    «Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения», – сказано в Telеgram-канале МИД России.

    В ведомстве добавили, что между сторонами состоялся обмен мнениями по некоторым аспектам взаимодействия российской стороны с Секретариатом ВТО.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Всемирная торговая организация в апреле  спрогнозировала спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

    Министр иностранных дел Лавров ранее на саммите БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.


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    6 июля 2025, 08:09 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ночном уничтожении 120 украинских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России объявило о перехвате и уничтожении крупной группы украинских беспилотников различного типа над несколькими областями и Азовским морем.

    Как передает ТАСС, Минобороны России заявило об уничтожении и перехвате 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за минувшую ночь.

    В сообщении ведомства уточняется, что наибольшее число беспилотников было сбито над Брянской областью – тридцать, Курской – двадцать девять, Орловской – восемнадцать, Белгородской – семнадцать и Тульской – тринадцать. Также были зафиксированы единичные случаи атак в Калужской, Ленинградской, Смоленской, Новгородской и Тверской областях, а также над акваторией Азовского моря.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 – над территорией Брянской области, 29 – над территорией Курской области, 18 – над территорией Орловской области, 17 – над территорией Белгородской области, 13 – над территорией Тульской области, четыре – над территорией Калужской области, три – над территорией Ленинградской области, два – над территорией Смоленской области, два – над территорией Новгородской области, один – над территорией Тверской области и один – над акваторией Азовского моря», – сообщили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нейтрализовали украинский беспилотник над Смоленской областью. Мирный житель в Горловке погиб в результате атаки украинского БПЛА. Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области.

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    6 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    Шереметьево обратился к пассажирам ввиду ситуации с аэропортами

    Tекст: Ирма Каплан

    Московский аэропорт Шереметьево обратился к пассажирам с предупреждением о возможном увеличении времени обслуживания.

    «Ввиду длительных ограничений по использованию воздушного пространства 5 и 6 июля образуются единовременные вылет и прилет большого количества рейсов и пассажиров. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено», – сказано в Telegram-канале воздушной гавани.

    Там уточнили, что пассажирам стоит приготовиться к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет ввиду мероприятий, направленных на  обеспечение безопасности.

    В аэропорту отметили, что Шереметьево работает, рейсы на вылет и прилет обслуживаются в порядке очередности в соответствии с суточным планом.

    Кроме того, Шереметьево после временного закрытия петербургского Пулково принял обслуживание на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург.

    Статус рейсов можно уточнить через колл-центры авиаперевозчиков, добавили в пресс-службе аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В московском аэропорту Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс и отменили 158 рейсов.

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