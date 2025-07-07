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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    7 июля 2025, 06:33 • Новости дня

    В Чувашии объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Чувашии введён режим повышенной готовности из-за потенциальной угрозы атаки беспилотников, и жителям рекомендовано проявлять осторожность.

    В Чувашской Республике была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС.

    В опубликованном сообщении МЧС говорится: «В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА». Власти и спасательные службы рекомендуют населению проявлять особую осторожность и внимательно следить за официальными уведомлениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО уничтожила девяносто четыре украинских беспилотника в одиннадцати регионах России за ночь. В результате атаки БПЛА жилые дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения. Атака беспилотников ранее привела к возгоранию на промышленном предприятии в Энгельсе.

    6 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске

    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске Харьковской области

    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные изолировали крупную украинскую группировку, лишив противника снабжения в районе Купянска и установив контроль над Соболевкой, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    Российские силы перерезают ключевые логистические маршруты противника в районе Купянска, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев, передает ТАСС. Он уточнил, что населенный пункт Соболевка перешел под контроль ВС РФ и теперь от него до окраин Купянска осталось всего несколько километров.

    Ганчев в беседе с агентством заявил: «Наши бойцы постепенно перерезают логистические артерии противника, тем самым беря в окружение купянскую группировку врага. Ситуация для боевиков ВСУ критическая, тем не менее они огрызаются. Но мы верим в наших ребят и их победу».

    По словам Ганчева, после взятия Соболевки и Поддубного российские войска продолжают наступательные действия, что лишает украинские подразделения возможности эффективно организовать снабжение и переброску резервов в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Расчеты РСЗО «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» также уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом же направлении.

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    6 июля 2025, 07:42 • Новости дня
    Глава Новороссийска сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров
    Глава Новороссийска сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров
    @ Warfronts/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    После объявления об отражении атаки безэкипажных катеров глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что предупреждение об угрозе БЭК снято.

    Кравченко сообщал в Telegram, что «идет отражение атаки безэкипажных катеров». По его словам, все службы были приведены в состояние максимальной готовности для обеспечения безопасности жителей.

    Позднее он проинформировал, что угроза атаки безэкипажных катеров отменена, и подчеркнул, что опасности для жителей города нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье власти Новороссийска объявили угрозу атаки безэкипажных катеров.

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    6 июля 2025, 18:18 • Видео
    Урсула и телефонные мошенники: что общего?

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

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    6 июля 2025, 16:09 • Новости дня
    Путин: Российские беспилотники сожгли техники ВСУ более чем на 2 млрд долларов
    Путин: Российские беспилотники сожгли техники ВСУ более чем на 2 млрд долларов
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Все для победы!», который организовал Народный фронт.

    Глава государства подчеркнул, что только Народный фронт поставил в войска 110 тыс. беспилотников различных модификаций. По его словам, в их числе есть ударные комплексы, использующие оптоволоконную связь и устойчивые к радиопомехам, передает ТАСС.

    «По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на 2 млрд долларов», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний для нужд фронта было принято по просьбе военного командования.

    Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

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    6 июля 2025, 09:21 • Новости дня
    Генерал-майор Гудков посмертно получил вторую звезду Героя
    Генерал-майор Гудков посмертно получил вторую звезду Героя
    @ @mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин наградил второй медалью «Золотая Звезда» посмертно замглавкома ВМФ России, экс-командира 155-й отдельной гвардейской бригады гвардии генерал-майора Михаила Гудкова, погибшего в Курской области.

    Президент России Владимир Путин присвоил генерал-майору Михаилу Гудкову звание Героя России и наградил его медалью «Золотая Звезда» (посмертно), передает ТАСС. Соответствующий указ был размещен на официальном портале опубликования правовых актов в воскресенье.

    В документе отмечается: «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила вторым знаком особого отличия – медалью «Золотая Звезда «(посмертно)».

    Гудков ранее был удостоен звания Героя России в октябре 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-майор Гудков погиб во время боевой работы в Курской области. Александр Хинштейн пообещал увековечить память заместителя главнокомандующего ВМФ Гудкова в Курской области. Местом прощания с заместителем главкома ВМФ Гудковым стала Москва.

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    6 июля 2025, 12:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР
    Российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия в результате активных действий освободила населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения российской группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили Соболевку в Харьковской области, а войска группировки «Восток» освободили Поддубное в Донецкой народной республике.

    Также сообщается, что подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю в Сумской области, нанеся поражение ВСУ в районах ряда населенных пунктов, включая Рыжевку, Кондратовку и Юнаковку. На Харьковском направлении войска нанесли удары по позициям ВСУ в Волчанске, Охримовке и других населенных пунктах. За сутки ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и пять артиллерийских орудий, уточнили в ведомстве.

    На Донецком направлении, согласно данным Минобороны, группировка «Юг» улучшила тактическое положение, а группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских сил здесь превысили 390 человек, уничтожены бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь пикапов и четыре артиллерийских орудия. Подразделения «Востока» также нанесли поражение ВСУ в Запорожской области и ДНР, лишив противника до 190 военнослужащих, трех бронированных машин и пяти автомобилей.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по подразделениям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более 70 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийское орудие и ряд складов. Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты военной инфраструктуры и склады ВСУ в 141 районе.

    В акватории Черного моря Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб и 298 беспилотников. С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 67 647 беспилотников, 24 143 танка и других боевых бронированных машин, а также 37 712 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к Константиновке в ДНР. Российские войска освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Российские подразделения закрепились в центре села Каменское в Запорожской области.

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    6 июля 2025, 08:09 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ночном уничтожении 120 украинских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России объявило о перехвате и уничтожении крупной группы украинских беспилотников различного типа над несколькими областями и Азовским морем.

    Как передает ТАСС, Минобороны России заявило об уничтожении и перехвате 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за минувшую ночь.

    В сообщении ведомства уточняется, что наибольшее число беспилотников было сбито над Брянской областью – тридцать, Курской – двадцать девять, Орловской – восемнадцать, Белгородской – семнадцать и Тульской – тринадцать. Также были зафиксированы единичные случаи атак в Калужской, Ленинградской, Смоленской, Новгородской и Тверской областях, а также над акваторией Азовского моря.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 – над территорией Брянской области, 29 – над территорией Курской области, 18 – над территорией Орловской области, 17 – над территорией Белгородской области, 13 – над территорией Тульской области, четыре – над территорией Калужской области, три – над территорией Ленинградской области, два – над территорией Смоленской области, два – над территорией Новгородской области, один – над территорией Тверской области и один – над акваторией Азовского моря», – сообщили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нейтрализовали украинский беспилотник над Смоленской областью. Мирный житель в Горловке погиб в результате атаки украинского БПЛА. Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области.

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    6 июля 2025, 08:22 • Новости дня
    ВСУ перебросили новые бригады на сумское направление фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На участке фронта в Сумской области отмечено появление новых подразделений ВСУ, что связано с попытками усилить оборону против наступающих российских сил.

    Командование ВСУ направило на сумское направление подразделения 93-й отдельной механизированной бригады и 406-й отдельной артиллерийской бригады морской пехоты, передает ТАСС. Информацию сообщили в российских силовых структурах.

    По их данным, украинское командование усиливает группировку в Сумской области, чтобы остановить продвижение российских бойцов направления «Север». «Враг продолжает наращивать численный состав своей группировки в Сумской области, пытаясь остановить продвижение бойцов «Севера». Бесстрашные перемалывают украинских оккупантов и наступают в направлении областного центра», – заявили в силовых структурах.

    Анализ публикаций украинских волонтеров также подтвердил переброску указанных подразделений на данный участок фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски войск на Сумское направление. Полк связи ВВС Украины перевели для участия в штурмовых операциях под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после российских ударов по Сумам.

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    6 июля 2025, 08:44 • Новости дня
    Стало известно о возможной принудительной эвакуации жителей Запорожья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Запорожья могут ввести обязательную эвакуацию населения на фоне продвижения российских войск в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке.

    Назначенные Киевом власти Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию мирных жителей на фоне успехов российских военных, передает ТАСС. Представитель российских силовых структур сообщил агентству: «В связи с активизацией ВС РФ на запорожском направлении, где сейчас есть тактические успехи в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке, есть высокая вероятность, что оккупационные власти Запорожья объявят принудительную эвакуацию. Последний такой случай был в мае, когда принудительная эвакуация с детьми была объявлена в селе Магдалиновка Запорожской области».

    По словам источника, в настоящее время назначенные Киевом власти в основном отправляют в села волонтеров, которые пытаются уговорить жителей покинуть свои дома, однако мало кто соглашается на эвакуацию. Представитель силовых структур подчеркнул, что местные жители опасаются оставить свои жилища, так как, по их словам, их дома сразу же будут разграблены украинскими военнослужащими.

    Кроме того, силовик отметил, что случаи принудительного выселения граждан для размещения украинских военных происходили повсеместно, и никого не интересовала дальнейшая судьба людей, оставшихся без крова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в Малиновке возле Гуляйполя на запорожском направлении. ВС России ранее зацепились за Малиновку, что позволило развивать продвижение. Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, где ширина фронта превышает 30 километров.

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    6 июля 2025, 08:17 • Новости дня
    Пленный сержант ВСУ обвинил британских инструкторов в некомпетентности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сержант 23-й бригады ВСУ Сергей Шендевинский сообщил о бесполезности британских методов обучения, которые не соответствовали реальным боевым условиям на Украине.

    Пленный украинский военный рассказал, что инструкторы из Британии обучали его подразделение стандартным схемам, которые были непригодны для действующих условий на фронте, передает РИА «Новости». По словам Сергея Шендевинского, занятия на Яворовском полигоне проводили трое британских инструкторов, однако их опыт не давал никакой пользы на практике. «Они читали по своим шаблонам, которые не подходили к нашим реальным боевым действиям. Такой пример, как «наступление пятерками», был неэффективен», – заявил пленный.

    Шендевинский уточнил, что на его роту выделялось три инструктора, которые вели занятия по инженерной подготовке, тактике, обороне и наступлению. По его словам, с апреля по май на полигоне присутствовали около 30 западных специалистов. Украинский военный отметил, что примененные схемы наступления не работали во время учений, а полученные знания были бесполезны для ведения боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ заявил о наборе женщин-заключенных на контракт для службы в украинской армии. Украинские военные заставляют 18-летних граждан подписывать контракты на службу. Командиры ВСУ расстреливают заключенных, которые пытаются отступить с позиций.

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    6 июля 2025, 08:27 • Новости дня
    ВСУ перебросили на харьковское направление две новые бригады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные усилили группировку на харьковском направлении резервами двух соединений, чтобы сдержать наступление российских войск.

    Командование ВСУ перебросило на харьковское направление резервы из состава 143-й отдельной механизированной бригады и 3-й отдельной танковой бригады, передает ТАСС. По словам источника агентства в российских силовых структурах, эти меры связаны с безуспешными попытками остановить продвижение российских войск.

    Источник отметил, что российские операторы FPV-дронов нанесли удары по вскрытым позициям противника в селах Хатнее и Амбарное. В результате атак были уничтожены живая сила и орудия ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 м и заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов. Минобороны заявило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик отметил укрепление позиций российских сил в Волчанске Харьковской области.

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    6 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о взятии ВСУ в огневой мешок в Мирном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате освобождения Поддубного силы Украины в Мирном оказались в огневом мешке, что осложнило их положение на западе ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что после освобождения российскими войсками населенного пункта Поддубное украинская группировка в соседнем селе Мирное была взята в огневой мешок, передает ТАСС.

    По словам Кимаковского, «освобождение Поддубного позволило нашей армии взять в огневой мешок противника в Мирном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военные России также установили контроль над селом Поддубное в ДНР.

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    6 июля 2025, 10:17 • Новости дня
    Стало известно о взрывах в Николаеве после воздушной тревоги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В городе Николаев на юго-востоке Украины зафиксированы взрывы, прозвучавшие вскоре после объявления воздушной тревоги в регионе.

    Взрывы произошли в Николаеве после срабатывания воздушной тревоги, передает ТАСС. Об инциденте сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем телеграм-канале, однако подробности о разрушениях или пострадавших на данный момент не приводятся.

    К настоящему времени воздушная тревога действует не только в Николаеве, но также в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, датские компании получили контроль над судостроением в Николаеве. В Николаеве неизвестные подожгли машину сотрудников военкомата. Подполье заявило о ликвидации боевиков под Николаевом.

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    6 июля 2025, 21:15 • Новости дня
    ПВО сбила 48 украинских дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение дня средства противовоздушной обороны уничтожили почти 50 беспилотников, шесть из которых направлялись к столице.

    Силы противовоздушной обороны России сбили и перехватили 48 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает РИА «Новости». Инциденты произошли 6 июля в период с 14.20 до 19.30 по московскому времени.

    По данным Минобороны, из общего числа сбитых дронов 13 уничтожили над Калужской областью, 10 – над Брянской областью, девять – над Московским регионом. В том числе было остановлено шесть аппаратов, которые направлялись к Москве.

    Кроме того, по шесть беспилотников были сбиты в небе над Белгородской и Смоленской областями, два – над Ленинградской областью, по одному – над Курской и Новгородской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над территорией Смоленской области. Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за минувшую ночь.

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    6 июля 2025, 13:57 • Новости дня
    ВСУ подтвердили взрыв в здании военкомата в Кременчуге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв прогремел в здании военкомата Кременчуга, при этом предварительно никто не пострадал, а на месте работают экстренные службы.

    В здании военкомата в Кременчуге Полтавской области произошел взрыв, сообщили сухопутные войска ВСУ, передает РИА «Новости». Инцидент случился в воскресенье, когда, по словам украинского ведомства, «произошло попадание в здание Кременчугского районного ТЦК и СП».

    По предварительным данным, среди военнослужащих и сотрудников военкомата никто не пострадал и не погиб. На месте происшествия работают экстренные службы, уточнили в украинском ведомстве.

    Издание «Страна.ua» обращает внимание, что еще до взрыва над зданием военкомата уже был виден дым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании военкомата в Полтавской области прогремел взрыв. В центре Одессы автомобиль взорвался и ранил украинского военного. В Полтаве взрыв повредил здание военкомата.

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    6 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    Украинский беспилотник нейтрализован над Смоленской областью

    Tекст: Антон Антонов

    В Смоленской области нейтрализован украинский беспилотник, пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин.

    «Продолжаются налеты БПЛА на территорию Смоленской области», – сообщил Анохин в Telegram.

    Оперативные службы проводят комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Смоленской области в ночь на воскресенье уже сообщали о подавлении одного беспилотника.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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