Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.8 комментариев
В Чувашии объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов
В Чувашии введён режим повышенной готовности из-за потенциальной угрозы атаки беспилотников, и жителям рекомендовано проявлять осторожность.
В Чувашской Республике была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС.
В опубликованном сообщении МЧС говорится: «В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА». Власти и спасательные службы рекомендуют населению проявлять особую осторожность и внимательно следить за официальными уведомлениями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО уничтожила девяносто четыре украинских беспилотника в одиннадцати регионах России за ночь. В результате атаки БПЛА жилые дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения. Атака беспилотников ранее привела к возгоранию на промышленном предприятии в Энгельсе.