Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ несут потери в зоне специальной военной операции из-за усталости подразделений и снижения морально-психологического состояния, передает ТАСС. Марочко отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения для российских войск имела позитивную динамику. Он подчеркнул, что «невзирая на усилия украинского командования, противнику было нанесено поражение по всей линии боевого соприкосновения».

По словам эксперта, на ряде участков фронта отмечается усталость подразделений вооруженных формирований Украины и существенное снижение их боеспособности. Марочко добавил, что морально-психологическое состояние украинских сил находится на крайне низком уровне.

С 28 июня по 4 июля 2025 года российские подразделения улучшили тактическое положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника. Эксперт добавил, что на прошлой неделе украинские силы безуспешно пытались сдерживать наступление армии России в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках. Российские бойцы наносили групповые сосредоточенные удары по военным объектам противника и освободили Меловое в Харьковской области и Предтечино в ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военные России также освободили село Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления Вооруженных сил Украины в Донбассе. Российские подразделения освободили Предтечино в ДНР.