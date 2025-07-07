  • Новость часаМинистр Лавров и глава ВТО Оконджо-Ивеала одобрили важность реформы организации
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    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске
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    СПЧ призвал Азербайджан освободить задержанных российских журналистов
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    7 июля 2025, 05:46 • Новости дня

    Юрий Грымов признался в желании снять фильм на библейский мотив

    Tекст: Ирма Каплан

    Художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн», режиссер, заслуженный артист России Юрий Грымов признался в мечтах о кино –трех фильмах, одним из которых станет проект по мотивам библейской истории об Адаме и Еве.

    «Думаю, я еще сниму кино. Более того, я очень этого хочу. Хочу снять фильм про Адама и Еву», – сказал он ТАСС.

    Еще одной киномечтой художника является картина о женщинах Владимира Маяковского и фильм про Льва Толстого.

    «Вот три проекта, которые мне сегодня интересны», – заявил режиссер, который 6 июня отметил 60-летний юбилей.

    Юрий Грымов руководит театром «Модерн» около десяти лет, в течение которых поставил порядка 20 крупных спектаклей, снял более десяти художественных и документальных фильмов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский режиссер Стивен Спилберг заявил, что не собирается на пенсию, к тому же он ни разу не снимал в своем любимом жанре вестерн.


    6 июля 2025, 12:48 • Новости дня
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    @ IMAGO/Luka Kolanovic/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский десант не появлялся и не появится в Одессе.

    Зеленский сообщил, что «российского десанта не было и не будет в Одессе». Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале в день Военно-морских сил Украины, который отмечается 6 июля, передает Газета.Ru.

    Он напомнил также об уничтожении крейсера «Москва» и подчеркнул, что «остров Змеиный под контролем Украины». По его словам, эти факты свидетельствуют о том, что украинский флот и силы обороны продолжают защищать территорию страны.

    В пятницу Зеленский сообщил, что по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли массированный ночной удар по объектам в Харькове и Одессе с применением новых реактивных дронов «Герань-3», развивающих скорость до 600 километров в час.

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    6 июля 2025, 12:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР
    Российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия в результате активных действий освободила населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения российской группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили Соболевку в Харьковской области, а войска группировки «Восток» освободили Поддубное в Донецкой народной республике.

    Также сообщается, что подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю в Сумской области, нанеся поражение ВСУ в районах ряда населенных пунктов, включая Рыжевку, Кондратовку и Юнаковку. На Харьковском направлении войска нанесли удары по позициям ВСУ в Волчанске, Охримовке и других населенных пунктах. За сутки ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и пять артиллерийских орудий, уточнили в ведомстве.

    На Донецком направлении, согласно данным Минобороны, группировка «Юг» улучшила тактическое положение, а группировка «Центр» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских сил здесь превысили 390 человек, уничтожены бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь пикапов и четыре артиллерийских орудия. Подразделения «Востока» также нанесли поражение ВСУ в Запорожской области и ДНР, лишив противника до 190 военнослужащих, трех бронированных машин и пяти автомобилей.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по подразделениям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более 70 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийское орудие и ряд складов. Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты военной инфраструктуры и склады ВСУ в 141 районе.

    В акватории Черного моря Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб и 298 беспилотников. С начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 67 647 беспилотников, 24 143 танка и других боевых бронированных машин, а также 37 712 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска подошли к Константиновке в ДНР. Российские войска освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Российские подразделения закрепились в центре села Каменское в Запорожской области.

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    6 июля 2025, 18:18 • Видео
    Урсула и телефонные мошенники: что общего?

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

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    7 июля 2025, 00:27 • Новости дня
    Силуанов возглавил Совет управляющих Нового банка развития БРИКС

    Силуанов избран председателем Совета управляющих Нового банка развития БРИКС

    Силуанов возглавил Совет управляющих Нового банка развития БРИКС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр финансов России Антон Силуанов получил должность председателя Совета управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС до 2026 года.

    «Совет директоров избрал <…> Антона Силуанова, министра финансов Российской Федерации и управляющего от России в НБР, следующим председателем Совета управляющих», – приводит ТАСС выдержку из заявления банка.

    Полномочия Силуанова на этом посту продлятся до заседания совета в 2026 году.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.


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    6 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Сбивший в Энгельсе 15-летнюю девочку нетрезвый водитель задержан, возбуждено дело

    Сбивший в Энгельсе 15-летнюю девочку пьяный водитель задержан, возбуждено дело

    Сбивший в Энгельсе 15-летнюю девочку нетрезвый водитель задержан, возбуждено дело
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Информационный центр СК России

    Tекст: Ирма Каплан

    В Саратовской области задержан водитель автомобиля, который подозревается в нарушении правил дорожного движения и управлении автомобилем в нетрезвом виде, из-за чего погибла несовершеннолетняя, сообщил Telegram-канал Информационного центра СК России.

    Там заявили, что Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 4 статьи 264 УК России (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

    «Предварительно установлено, что 6 июля 2025 года в городе Энгельсе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, допустил наезд на группу пешеходов, после чего попытался скрыться с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла несовершеннолетняя девушка», – сказано в сообщении.

    Подозреваемого задержали, место происшествия осмотрели, следователи проводят иные следственные действия для установления обстоятельств ДТП. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

    В свою очередь, губернатор Самарской области Роман Бусаргин пообещал семье погибшей в ДТП девочки помощь.

    «Глубочайшие соболезнования родным и близким ребенка. Окажем семье необходимую помощь», – написал он в Telegram-канале.

    Губернатор добавил, что в больницу были доставлены двое пострадавших в ДТП, им оказывают помощь и лечение, министру здравоохранения поручено взять этот вопрос под личный контроль.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мужчина в Энгельсе выехал на тротуар, где совершил наезд на двух несовершеннолетних и женщину. В результате полученных травм одна из пострадавших, 15-летняя девочка, скончалась на месте. Еще одна женщина 1966 года рождения и один подросток были доставлены в больницу.

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    6 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    Шереметьево обратился к пассажирам ввиду ситуации с аэропортами

    Tекст: Ирма Каплан

    Московский аэропорт Шереметьево обратился к пассажирам с предупреждением о возможном увеличении времени обслуживания.

    «Ввиду длительных ограничений по использованию воздушного пространства 5 и 6 июля образуются единовременные вылет и прилет большого количества рейсов и пассажиров. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено», – сказано в Telegram-канале воздушной гавани.

    Там уточнили, что пассажирам стоит приготовиться к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет ввиду мероприятий, направленных на  обеспечение безопасности.

    В аэропорту отметили, что Шереметьево работает, рейсы на вылет и прилет обслуживаются в порядке очередности в соответствии с суточным планом.

    Кроме того, Шереметьево после временного закрытия петербургского Пулково принял обслуживание на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург.

    Статус рейсов можно уточнить через колл-центры авиаперевозчиков, добавили в пресс-службе аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В московском аэропорту Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс и отменили 158 рейсов.

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    7 июля 2025, 04:29 • Новости дня
    Министр Лавров и глава ВТО Оконджо-Ивеала одобрили важность реформы организации
    Министр Лавров и глава ВТО Оконджо-Ивеала одобрили важность реформы организации
    @ Telegram-канал Министерства иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала подтвердили необходимость реформирования организации в ходе встречи на полях саммита БРИКС.

    «Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения», – сказано в Telеgram-канале МИД России.

    В ведомстве добавили, что между сторонами состоялся обмен мнениями по некоторым аспектам взаимодействия российской стороны с Секретариатом ВТО.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Всемирная торговая организация в апреле  спрогнозировала спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.

    Министр иностранных дел Лавров ранее на саммите БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.


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    7 июля 2025, 00:15 • Новости дня
    Лавров назвал ситуацию с госдолгом США «вышедшей из-под контроля»
    Лавров назвал ситуацию с госдолгом США «вышедшей из-под контроля»
    @ Скриншот с видео/пресс-служба МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.

    «Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для «наказания». Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», – отметил глава МИД России.

    В ходе сессии саммита БРИКС в формате «аутрич» (outreach session – неформальная беседа с целевой аудиторией) Лавров указал на «стремительное нарастание долгового бремени» даже в развитых странах.

    «Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах – в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», – сказал министр.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин также отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал о работе БРИКС над собственными платежными системами, а также об увеличении доли расчетов в национальных валютах.

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    7 июля 2025, 00:37 • Новости дня
    Новую неделю 7 июля открыл Глобальный день прощения и Иван Купала

    Новую неделю 7 июля открывает Глобальный день прощения и Иван Купала

    Tекст: Ирма Каплан

    Глобальный день прощения – ежегодный праздник, который отмечают 7 июля с искренним прощением обидчиков, исключая негативные эмоции, чувства и ощущения. Эту дату называют лучшей для расставания с прошлым и началом нового этапа в жизни.

    Впервые Forgiveness Day (День прощения) отметили в 1994 году, когда 7 июля христианское посольство посланников Христа, проживающих в Канаде, учредило такой праздник.

    Его национальный статус постепенно растворился, захватив адептов в других странах и День прощения переименовали в Глобальный день прощения, чтобы как можно больше людей отпустили груз былых обид и уверенно двинулись вперед к своим целям.

    В России 7 июля отмечается большой православный праздник Рождecтвo cвятoгo пpopoкa Иoaннa Пpeдтeчи, Кpecтитeля Гocпoдня. Эта дата празднуется ровно за шесть месяцев до Рождества Христова и выпадает на Петров пост.

    У славянских народов этот день был одним из главных праздников и назывался Иван Купала (Купатель), Иван Травник или Ярилино гулянье – праздник Солнца, зрелости лета и сочного зеленого покоса.

    В этот день наблюдали за росой – ее обилие обещало хороший урожай, а дожди предвещали обратное. Звездная ночь обещала обилие грибов.

    В общепризнанном значении сегодня – День летнего солнцестояния, но приметы по-прежнему сильны в памяти народа. До сих пор верят в особые свойства воды, огня и трав в этот день, к тому же предки старались искупаться в водоеме до конца 7 июля, веря, что нечистая сила покидает водную стихию, поэтому купаться можно до 2 августа (Ильина дня) без опасений.

    С Днем рождения Авиалесоохраны сегодня поздравляют в России всех, чья деятельность связана с патрулированием и защитой лесов. Считается, что 7 июля 1931 года специально с целью авиапатрулирования лесных массивов с одного из аэродромов Нижегородской области впервые вылетел самолет По-2.

    В истории России этот день отмечен пoбeдой pуccкoгo флoтa нaд туpeцким в Чecмeнcкoм cpaжeнии. Кроме того, свой праздник отмечает 7 июля pecпублика Ceвepнaя Oceтия.

    В США традиционно отмечают чудесные День шоколада и День макарон, а также День прогулки отца с дочерью, зато Замбия празднует День героев.

    В восточно-африканской стране Танзании 7 июля отмечается День Саба Саба в честь ежегодной Международной торговой ярмарки в городе Дар-эс-Салам. Название Saba Saba означает на языке суахили «семь семь», указывая на дату проведения ярмарки. Кстати, Всемирный праздник языка суахили тоже отмечают сегодня.

    А среди именинников 7 июля – Aнтoн, Ивaн, Иaкoв, Никита.

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    7 июля 2025, 00:01 • Новости дня
    Лавров рассказал о разработках платежных инициатив странами БРИКС
    Лавров рассказал о разработках платежных инициатив странами БРИКС
    @ Скриншот с видео/пресс-служба МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о работе БРИКС над собственными платежными системами, а также об увеличении доли расчетов в национальных валютах.

    На сессии саммита БРИКС в формате «аутрич» (outreach session – неформальная беседа с целевой аудиторией) министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о проработке независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры и трансграничной платежной инициативы.

    «В развитие договоренностей Казанского саммита БРИКС 2024 года прорабатываются проекты трансграничной платежной инициативы, независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры, создания перестраховочных мощностей, повышения эффективности особых экономических зон», – сказал он в видео, представленном в Telegram-канале МИД России.

    Лавров подчеркнул, что совершенствуется механизм пула условных валютных резервов, включая использование альтернативных доллару валют.

    По его данным, доля стран БРИКС в российском товарообороте по итогам 2024 года превысила 48%, причем 90% взаимных расчетов уже осуществляются в нацвалютах.

    «БРИКС сегодня выступает локомотивом такой трансформации. На государства объединения приходится более 40% мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, а вместе со странами-партнерами эта цифра достигает 45%, или 93 трлн долларов», – отметил глава российского МИД.

    Он также указал на рост значения региональных объединений наподобие Африканского союза, СЕЛАК, АСЕАН, ШОС и ЕАЭС, где формируются новые подходы к архитектуре мирового хозяйства. Среди их приоритетов названы равноправие, многосторонность и инвестиции в человека в условиях цифровизации и развития искусственного интеллекта.

    XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин также отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

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    7 июля 2025, 01:41 • Новости дня
    При проведении трейла «Хибины» в Мурманской области погибли два человека

    Tекст: Ирма Каплан

    Два человека погибли в Мурманской области во время трейла «Хибины» из-за погодных условий, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

    «В ходе проведения трейла «Хибины» произошла трагедия. По предварительным данным в результате сложных погодных условий погибли два человека <...> Мероприятие организовано частной компанией. На месте работают спасатели», – сообщил он.

    По словам Чибиса, причины произошедшего будут тщательно расследованы, ситуацию он взял на личный контроль.

    Через полтора часа после первого сообщения он написал, что спасательная операция в Хибинах завершена.

    «Всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь», – сказано в посте.

    Как позднее передал ТАСС, Мурманский гидрометцентр сообщил об экстремальных погодных условиях в горах Заполярья в указанные дни.

    «В городе Кировске, у подножия горного массива Хибины, ветер 7-12 м/с, в порывах до 20 м/с. Сильный дождь, в горных районах снег. Температура воздуха – +4...+6 градусов», – заявили синоптики.

    После гибели двух человек, жительницы Санкт-Петербурга 1963 года рождения и москвича 1978 года рождения, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по расследованию гибели спортсменов в ходе утреннего кроссового забега с элементами горного бега в Кировске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время заплыва на соревнованиях «Лига триатлона & Ironstar» в Москве умер триатлонист Владимир Порфиров. Ему был 41 год.

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    7 июля 2025, 03:13 • Новости дня
    Ущерб от коллапса в начале июля может обойтись авиакомпаниям в десятки млрд рублей

    Tекст: Ирма Каплан

    Масштабные перебои в авиасообщении привели к многомиллиардным потерям для перевозчиков, при этом издержки из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

    По данным экспертов и представителей отрасли, общий ущерб авиакомпаний из-за массовых сбоев в расписании 5–6 июля может составить около 20 млрд руб. Только в первые сутки отмена и задержки затронули три крупных аэропорта: Шереметьево, Пулково и Стригино, где было отменено более 250 рейсов и задержано свыше 270.

    Предварительные расчеты показывают, что прямые издержки авиакомпаний только за первые сутки отмен рейсов в этих трех аэропортах достигли от 3,9 млрд до 5,9 млрд руб.

    «Собеседники «Ъ» в двух крупных авиакомпаниях подтвердили корректность расчетов. Источник еще в одной компании уточнил, что уход одного борта на запасной аэродром обходится в среднем в 1,5–2 млн руб. на четыре часа», – пишет «Коммерсантъ».

    Как пояснил основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков, один отмененный рейс самолета типа Boeing 737–800 в компоновке «Аэрофлота» обходится перевозчику в 15–23 млн рублей, включая расходы на аэропортовые услуги, экипажи, топливо и недополученную выручку.

    Пассажирские ассоциации призывают создать единый регламент для ЧС в авиации, чтобы ускорить реагирование и защитить интересы пассажиров. Также эксперты предлагают, чтобы за размещение и питание пассажиров отвечали аэропорты, а для небольших авиакомпаний предусмотреть косвенную господдержку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в районе 17 часов, в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Около часа ночи петербургский Пулково возобновил прием и отправку рейсов в штатном режиме.

    Аэропорт Самары в ночь на понедельник возобновил работу в штатном режиме после ранее вводимых ограничений.

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    6 июля 2025, 23:08 • Новости дня
    На подлете к Москве силы ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ

    Собянин сообщил о шести сбитых на подлете к Москвы БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о сбитых днем на подлете к столице дронах ВСУ.

    «ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал столичный градоначальник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны 6 июля доложило о сбитых в течение дня средствами противовоздушной обороны почти 50 беспилотниках над российскими регионами.

    Кроме того, в Орловской области в течение дня отразили атаку семи дронов ВСУ.


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    6 июля 2025, 22:05 • Новости дня
    Аэропорт Пулково временно открыл прием воздушных судов

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации известил о временном открытии аэропорта Пулково на прием воздушных судов.

    «Аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов с 21.30 до 22.30 мск», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Ранее, в районе 17 часов, в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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    6 июля 2025, 23:21 • Новости дня
    Теннисист Рублев уступил Алькарасу и выбыл из Уимблдонского турнира
    Теннисист Рублев уступил Алькарасу и выбыл из Уимблдонского турнира
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление в Лондоне после поражения от испанца Карлоса Алькараса в матче четвертого круга Уимблдона.

    Игра за четвертьфинал между Рублевым и Алькарасом завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4, передает ТАСС. Матч длился 2 часа 43 минуты.

    Алькарас, посеянный под вторым номером, встретится в четвертьфинале с британцем Кэмероном Норри.

    Рублев, который был 14-м номером посева, впервые в карьере не смог пройти дальше четвертого круга на Уимблдоне.

    Андрей Рублев занимает 14 место в мировом рейтинге ATP, у него 17 титулов на турнирах под эгидой организации. В турнирах Большого шлема дальше четвертьфинала Рублем не проходил. В 2021 году он стал олимпийским чемпионом в миксте и вместе с командой России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

    Карлос Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге. В его активе 21 титул ATP, включая пять побед на турнирах Большого шлема. В 2024 году Алькарас завоевал серебро Олимпиады в Париже в одиночном разряде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский теннисист Карен Хачанов уверенно вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Камиля Майхшака за 1 час 47 минут. Также стало известно, что белорусская теннисистка Арина Соболенко победила бельгийку Элизу Мертенс в двух сетах и пробилась в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Лаурой Зигемунд.

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    6 июля 2025, 22:59 • Новости дня
    Губернатор Орловской области сообщил о семи сбитых над регионом дронах ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в Telegram-канале о семи сбитых над регионом дронах ВСУ.

    «В течение дня на территории Орловской области уничтожено еще семь вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет», – написал он.

    Клычков уточнил, что на местах работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение первой половины воскресенья системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 39 украинских дронов самолетного типа в шести регионах России, сообщили в Минобороны.

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