Юрий Грымов признался в желании снять фильм на библейский мотив

Tекст: Ирма Каплан

«Думаю, я еще сниму кино. Более того, я очень этого хочу. Хочу снять фильм про Адама и Еву», – сказал он ТАСС.

Еще одной киномечтой художника является картина о женщинах Владимира Маяковского и фильм про Льва Толстого.

«Вот три проекта, которые мне сегодня интересны», – заявил режиссер, который 6 июня отметил 60-летний юбилей.

Юрий Грымов руководит театром «Модерн» около десяти лет, в течение которых поставил порядка 20 крупных спектаклей, снял более десяти художественных и документальных фильмов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский режиссер Стивен Спилберг заявил, что не собирается на пенсию, к тому же он ни разу не снимал в своем любимом жанре вестерн.



