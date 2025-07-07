Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.8 комментариев
Юрий Грымов признался в желании снять фильм на библейский мотив
Художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн», режиссер, заслуженный артист России Юрий Грымов признался в мечтах о кино –трех фильмах, одним из которых станет проект по мотивам библейской истории об Адаме и Еве.
«Думаю, я еще сниму кино. Более того, я очень этого хочу. Хочу снять фильм про Адама и Еву», – сказал он ТАСС.
Еще одной киномечтой художника является картина о женщинах Владимира Маяковского и фильм про Льва Толстого.
«Вот три проекта, которые мне сегодня интересны», – заявил режиссер, который 6 июня отметил 60-летний юбилей.
Юрий Грымов руководит театром «Модерн» около десяти лет, в течение которых поставил порядка 20 крупных спектаклей, снял более десяти художественных и документальных фильмов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский режиссер Стивен Спилберг заявил, что не собирается на пенсию, к тому же он ни разу не снимал в своем любимом жанре вестерн.