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Лавров встретился на полях саммита БРИКС с премьер-министром Вьетнама
Глава российского МИД Сергей Лавров встретился в Рио-де-Жанейро на полях XVII саммита БРИКС с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, для обсуждения двусторонней повестки и грядущих дипломатических событий.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что беседа Лаврова и Фам Минь Тиня прошла в традиционно дружественном, заинтересованном ключе.
Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, а также тематику развития ситуации в международной торговле с учетом распространенной практики применения односторонних ограничительных мер и повышенных тарифов.
«Кроме того, Лавров и Фам Минь Тинь обсудили подготовку к предстоящей в октябре 2025 года в Ханое церемонии открытия к подписанию международной конвенции по борьбе с киберпреступностью», – сказано в посте Telegram-канал МИД России.
XVII саммит БРИКС проходит под председательством Бразилии с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. В повестке – вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления ИИ, укрепления мира и безопасности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Лавров ранее на саммите БРИКС указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив о рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.