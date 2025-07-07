Росавиация заявила об устойчивости авиатранспортной системы к вмешательству извне

Tекст: Ирма Каплан

«Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства в разных регионах страны. Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне», – сказано в Telegram-канале Росавиации.

Там уточнили, что у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по подсчетам экспертов, масштабные перебои в авиасообщении привели к многомиллиардным потерям для перевозчиков, при этом издержки из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей.

В воскресенье в районе 17 часов, в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Около часа ночи петербургский Пулково возобновил прием и отправку рейсов в штатном режиме.

Аэропорт Самары в ночь на понедельник возобновил работу в штатном режиме после ранее вводимых ограничений.