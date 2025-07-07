Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.8 комментариев
Росавиация заявила об устойчивости авиатранспортной системы к вмешательству извне
Российская авиатранспортная система устойчива и справляется с вмешательствами извне, сообщили Росавиация и Минтранс в комментарии к работе авиатранспорта в условиях периодических временных ограничений.
«Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства в разных регионах страны. Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне», – сказано в Telegram-канале Росавиации.
Там уточнили, что у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по подсчетам экспертов, масштабные перебои в авиасообщении привели к многомиллиардным потерям для перевозчиков, при этом издержки из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей.
В воскресенье в районе 17 часов, в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Около часа ночи петербургский Пулково возобновил прием и отправку рейсов в штатном режиме.
Аэропорт Самары в ночь на понедельник возобновил работу в штатном режиме после ранее вводимых ограничений.