Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.8 комментариев
Глава Минобороны Израиля заявил об операции «Черный флаг» против хуситов
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о начале операции против хуситов «Черный флаг», в рамках которой израильская армия атакует порты, электростанцию и судно Galaxy Leader, которые служат, по словам министра, «террористическим целям хуситов».
«Законы Йемена похожи на законы Тегерана. В рамках операции «Черный флаг» ЦАХАЛ сейчас активно атакует террористические цели хуситского режима в портах Ходейда, А-Салиф, Рас-Исса, а также электростанцию Рас-Катиб и судно Galaxy Leader, которое хуситы захватили около двух лет назад и теперь используют в террористической деятельности на Красном море», – написал он в соцсети X.
Кац добавил, что любой, кто попытается навредить Израилю, пострадает.
«Хуситы продолжат платить высокую цену за свои действия», – резюмировал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 6 июня вооруженные формирования движения «Ансар Аллах» заявили о запуске баллистической ракеты «Палестина 2» по аэропорту в Израиле.
Позже Армия обороны Израиля сообщила об ударах по военным объектам хуситов в портах Ходейда, Рас-Иса, Салиф и на электростанции Рас-Канатиб.