Аэропорт Пулково возобновил доступ пассажиров в терминал после ограничений

Аэропорт Пулково возобновил доступ пассажиров в терминал

Tекст: Ирма Каплан

«Мы вводили временные ограничения на допуск в чистую зону, а потом и в терминал. На текущий момент ограничения сняты, мы начали регистрацию пассажиров на рейсы», – сообщила в Telegram-канале руководитель пресс-службы Александра Саблина.

По ее словам, за последние трое суток ограничения на работу аэропорта вводились пять раз, а последнее продлилось более восьми часов.

Спустя несколько минут в Telegram-канале появилось сообщение о том, что проход в зоны ожидания вылета может временно ограничиваться для организации посадки пассажиров на вылетающие рейсы.

«Просим следить за звуковыми объявлениями в терминале. Сотрудники аэропорта также проинформируют о начале пропуска в зоны ожидания вылетов», – сказано в посте.

Напомним, в воскресенье в районе 17 часов, в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером в воскресенье аэропорт Пулково временно открыл прием воздушных судов на один час. Около часа ночи петербургский Пулково возобновил прием и отправку рейсов в штатном режиме.