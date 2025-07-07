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При проведении трейла «Хибины» в Мурманской области погибли два человека
Два человека погибли в Мурманской области во время трейла «Хибины» из-за погодных условий, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
«В ходе проведения трейла «Хибины» произошла трагедия. По предварительным данным в результате сложных погодных условий погибли два человека <...> Мероприятие организовано частной компанией. На месте работают спасатели», – сообщил он.
По словам Чибиса, причины произошедшего будут тщательно расследованы, ситуацию он взял на личный контроль.
Через полтора часа после первого сообщения он написал, что спасательная операция в Хибинах завершена.
«Всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь», – сказано в посте.
Как позднее передал ТАСС, Мурманский гидрометцентр сообщил об экстремальных погодных условиях в горах Заполярья в указанные дни.
«В городе Кировске, у подножия горного массива Хибины, ветер 7-12 м/с, в порывах до 20 м/с. Сильный дождь, в горных районах снег. Температура воздуха – +4...+6 градусов», – заявили синоптики.
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