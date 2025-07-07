При проведении трейла «Хибины» в Мурманской области погибли два человека

Tекст: Ирма Каплан

«В ходе проведения трейла «Хибины» произошла трагедия. По предварительным данным в результате сложных погодных условий погибли два человека <...> Мероприятие организовано частной компанией. На месте работают спасатели», – сообщил он.

По словам Чибиса, причины произошедшего будут тщательно расследованы, ситуацию он взял на личный контроль.

Через полтора часа после первого сообщения он написал, что спасательная операция в Хибинах завершена.

«Всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь», – сказано в посте.

Как позднее передал ТАСС, Мурманский гидрометцентр сообщил об экстремальных погодных условиях в горах Заполярья в указанные дни.

«В городе Кировске, у подножия горного массива Хибины, ветер 7-12 м/с, в порывах до 20 м/с. Сильный дождь, в горных районах снег. Температура воздуха – +4...+6 градусов», – заявили синоптики.

После гибели двух человек, жительницы Санкт-Петербурга 1963 года рождения и москвича 1978 года рождения, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по расследованию гибели спортсменов в ходе утреннего кроссового забега с элементами горного бега в Кировске.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время заплыва на соревнованиях «Лига триатлона & Ironstar» в Москве умер триатлонист Владимир Порфиров. Ему был 41 год.