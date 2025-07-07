Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.8 комментариев
Петербургский Пулково возобновил прием и отправку рейсов в штатном режиме
Росавиация сняла ограничения полетов с петербургского аэропорта Пулково
Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме, ограничения на полеты сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов аэропорта Пулково (Санкт-Петербург)», – сказано в посте.
Напомним, в воскресенье в районе 17 часов, в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Поздно вечером аэропорт Пулково временно открыл прием воздушных судов на один час.