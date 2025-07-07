Петербургский Пулково возобновил прием и отправку рейсов в штатном режиме

Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе

Tекст: Дарья Григоренко

Зеленский сообщил, что «российского десанта не было и не будет в Одессе». Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале в день Военно-морских сил Украины, который отмечается 6 июля, передает Газета.Ru.

Он напомнил также об уничтожении крейсера «Москва» и подчеркнул, что «остров Змеиный под контролем Украины». По его словам, эти факты свидетельствуют о том, что украинский флот и силы обороны продолжают защищать территорию страны.

В пятницу Зеленский сообщил, что по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли массированный ночной удар по объектам в Харькове и Одессе с применением новых реактивных дронов «Герань-3», развивающих скорость до 600 километров в час.