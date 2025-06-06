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В «Сенеже» прошел первый модуль программы «Министерство контента»
Почти 100 специалистов по коммуникациям государственных структур начали обучение эффективному взаимодействию с блогерами в рамках новой образовательной программы «Министерство контента».
Первый очный модуль стратегического трека «Министерство контента» стартовал в мастерской управления «Сенеж» в рамках проекта «ТопБЛОГ». В обучении приняли участие почти 100 представителей федеральных и региональных органов власти, подведомственных учреждений и отраслевых структур, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В числе участников –представители министерства культуры, министерства здравоохранения, министерства сельского хозяйства, министерства науки и высшего образования и министерства экономического развития.
Программа направлена на формирование у государственных специалистов навыков построения доверительных коммуникаций с обществом через работу с блогерами и создание общественно значимого медиаконтента.
Гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил на открытии, что цель программы – создать новую волну медиаавторов, способных вести честный и содержательный диалог с обществом. «Контент, который мы будем создавать в рамках программы "Министерство контента", – не просто инструмент. Это мост между государством и обществом. За ним стоит доверие, профессионализм и смысл», – подчеркнул Бетин.
Руководитель проекта «ТопБЛОГ» Ирина Круглова сообщила, что программа отражает зрелый общественный запрос на открытость власти и формирование новой культуры диалога. В рамках трехдневного интенсива участники слушают лекции, изучают кейсы, обсуждают эффективные механики работы с блогерами, формирование лояльной аудитории, работу с пользовательским контентом, создание блог-туров и решают практические задачи. Отдельное внимание уделяется коммуникациям по чувствительным темам, включая здравоохранение и экологию.
Дальнейшее обучение по программе дополнительного профессионального образования охватит 750 участников, из которых 600 – блогеры, а остальные – специалисты государственных ведомств. Осенью участники займутся совместной разработкой медиапродуктов для министерств, а финал программы с защитой проектов пройдет в ноябре.