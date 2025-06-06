Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума

Tекст: Денис Тельманов

Младенческая смертность в России достигла нового исторического минимума, передает РИА «Новости». Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин отметил, что ряд показателей, которые планировалось достичь только к 2030 году, уже выполнены в первом квартале текущего года. «По статистике, некоторые показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года, и, безусловно, это позитивный результат. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных», – заявил он.

Президент подчеркнул, что страна входит в число мировых лидеров по эффективной системе защиты здоровья новорожденных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2025 года в России наблюдался прирост числа новорожденных и отмечено снижение числа разводов.

После введения ограничений на продажу алкоголя в российских регионах зарегистрировали снижение смертности, особенно в Якутии и Вологодской области.

В докладе ООН отмечалось значительное увеличение смертности среди беременных и рожениц в 2021 году из-за пандемии COVID-19 – число случаев возросло на 40 тыс. по сравнению с 2020 годом.