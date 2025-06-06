Путин заявил о досрочном выполнении части национальных целей России

Путин: Доля семей, получающих меры поддержки на детей без заполнения заявлений, приблизилась к 100%

Tекст: Евгения Караваева

Россия смогла досрочно достичь части национальных целей развития, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС. Президент отметил, что по статистике некоторые показатели выполнены в первом квартале 2025 года.

«По статистике некоторые показатели, намеченные на 2020–2030 годы, уже достигнуты в первом квартале текущего года. И, безусловно, это позитивный результат», – сообщил глава государства.

Путин подчеркнул, что доля семей, получающих меры поддержки на детей проактивно, то есть без заявлений и обращений, вплотную приблизилась к 100%. По его словам, даже к 2030 году ожидался гораздо более скромный результат по этому направлению.

«С одной стороны, результаты, конечно, радуют, вызывают гордость за специалистов, трудовые коллективы, которые вносят вклад в эту работу, – заметил глава государства. – С другой стороны, нам уже сейчас надо ставить новые цели, объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего».

Напомним, на совещании основной докладчик - председатель правительства Михаил Мишустин, который подробно расскажет о планах и задачах по развитию ключевых направлений национальной политики. Также в ходе совещания первый вице-премьер Денис Мантуров представит доклад по обеспечению технологического лидерства в отраслях космоса и биоэкономики.