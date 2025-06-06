К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?4 комментария
Суд в Москве начал рассматривать дело волонтера «Армии красоток» о госизмене
В Москве стартовало судебное разбирательство по делу Надежды Россинской (внесена в перечень террористов и экстремистов), которую обвиняют в государственной измене и финансировании террористической деятельности.
Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело жительницы Белгорода Надежды Россинской (включена в перечень террористов и экстремистов), волонтера движения «Армия красоток». Россинская включена в перечень террористов и экстремистов, передает ТАСС.
Ее обвиняют сразу по нескольким статьям: государственной измене, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, а также в содействии террористической деятельности, включая финансирование. По данным следствия, в запрещенной в России соцсети Россинская призывала поддерживать украинский батальон «Азов» (признан террористическим и экстремистским), а также лично осуществляла денежные переводы в его пользу.
Ранее Россинская организовала сбор денег для нужд украинской военизированной организации, признанной террористической в России.
В сентябре Россинскую внесли в список террористов и экстремистов.