Стало известно о предоставлении Starlink лицензии для работы в Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Индии предоставили Starlink, спутниковой системе связи Илона Маска, ключевую лицензию для начала работы на территории страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что запуск услуг станет возможен в ближайшее время, после получения одобрения также от министерства внутренних дел и Индийского национального центра продвижения в космосе (IN-SPACe).

Издание отмечает, что получение лицензии от министерства телекоммуникаций Индии приблизило Starlink к полноценному старту на национальном рынке. В марте индийские телекоммуникационные компании Airtel и Jio уже заключили соглашения со Starlink для предоставления своим клиентам услуг высокоскоростного спутникового интернета.

Ожидается, что запуск спутниковой связи поможет обеспечить доступ к интернету в отдаленных районах Индии, где традиционные услуги связи обходятся дорого. SpaceX подала заявку на работу Starlink в Индии в октябре 2022 года, а в апреле 2024 года министерство электроники и информационных технологий уже одобрило ее рассмотрение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай планирует создать вместе с Россией спутниковую группировку для раздачи широкополосного интернета. Союзная группировка должна стать конкурентом для британской OneWeb и Starlink Илона Маска.