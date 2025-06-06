К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?4 комментария
Песков оценил реакцию сейма Латвии на выступление депутата на русском языке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что негативная реакция латвийского сейма на выступление лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова на русском языке была вполне ожидаемой.
По его словам, негативная реакция Сейма Латвии на выступление депутата на русском языке была вполне ожидаемой, передает ТАСС.
Песков отметил, что реакция Сейма на ситуацию с депутатом, которого отстранили от участия в заседании после высказываний в поддержку русского языка, была весьма предсказуемой.
Представитель Кремля также подчеркнул, что считает отрадным появление «голоса разума» даже в странах Балтии.
Накануне лидер партии «Стабильность!» Алексей Росликов был отстранен после выступления против ограничения использования русского языка в парламенте страны. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал депутата Латвии за выступление на русском языке.