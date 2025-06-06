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ВСУ случайно узнали о потере Федоровки в ДНР
Командование ВСУ узнало о потере Федоровки в ДНР только после того, как перестало получать сигналы от своих солдат, сообщил гвардеец-разведчик группировки войск «Восток».
По словам гвардейца-разведчика группировки «Восток» с позывным «Хаски», российские подразделения закрепились в нескольких зданиях, заняли оборону и наутро начали продвижение по поселку, передает ТАСС.
Разведчик рассказал, что во время продвижения военные уничтожили минометную позицию противника и взяли одного украинского солдата в плен.
«Ему дают команду стрелять, а он не стреляет, только тогда они (командование ВСУ) что-то заподозрили, а потом поняли, что населенник наш», – сказал разведчик.
Он добавил, что для проверки ВСУ прислали свой беспилотник. Плененный по указанию российских военных вышел под камеру, чтобы показать своему командованию якобы вышедшую из строя рацию. В ответ на него сбросили взрывчатку с БПЛА ВСУ.
После этого ВСУ предприняли попытку контратаки, однако успеха не добились. Разведчик также отметил, что российские военные использовали пленных для дезинформации противника: они по радиостанции передавали, что все спокойно, чем вводили командование ВСУ в заблуждение.
В итоге украинское командование долго не понимало, что Федоровка уже контролируется российскими силами.
Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Федоровка в ДНР.