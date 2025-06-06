Прокуратура запросила 25 лет для обвиняемой в убийстве ребенка опекунши

Tекст: Алексей Дегтярев

К этому сроку прокурор также попросил добавить два года ограничения свободы и штраф в размере 100 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Как установила прокуратура, Наумова стала опекуном двухлетнего мальчика Далера в декабре 2019 года. В течение нескольких лет она, испытывая личную неприязнь и ненависть по национальному признаку, избивала и истязала ребенка, привлекая к этому других несовершеннолетних.

Дальнейшее расследование показало, что она запрещала мальчику выходить на улицу, общаться и играть с другими детьми, а также лишала возможности посещать детский сад.

По версии обвинения, второго декабря 2022 года Наумова связала ребенку ноги скотчем, избила его, а затем подержала под водой в ванне, что привело к смерти от утопления. Она скрыла смерть мальчика, продолжая получать социальные выплаты на сумму более 119 тыс. рублей.

Через несколько месяцев она заявила окружающим об исчезновении ребенка, поиски которого велись по всему Екатеринбургу, а его тело обнаружили в гараже в спортивной сумке.

Наумову также обвиняют по 61 эпизоду лишения свободы ребенка, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вовлечении несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление и мошенничестве.

Ранее другие фигуранты дела получили сроки и штрафы: мужа Наумовой осудили на пять лет, бывшей сотруднице опеки назначили денежное наказание, а экс-заведующую детсадом приговорили к одному году и 10 месяцам лишения свободы.

Напомним, об исчезновении ребенка заявил его опекун.