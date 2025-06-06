К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?0 комментариев
Подозрительное авто в Москве начали проверять саперы
Правоохранители в столице начали проверку автомобиля, припаркованного на одной из улиц, к ней якобы прикреплен похожий на бомбу предмет, сообщил источник в оперативных службах.
Автомобиль припаркован на улице Леси Украинки, на месте работают представители силовых ведомств, сказал собеседник ТАСС.
Территорию оцепили, на место прибыл сапер во взрывозащищенном костюме, также там есть робот для разминирования.
Кроме того, осматриваются автомобили, расположенные рядом.
Экспертизы в будущем установят, представляет ли подозрительный предмет опасность.
В апреле в городе Балашиха в Подмосковье взорвался автомобиль, погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Причиной взрыва называли заложенную в авто бомбу.
СК опубликовал видео с места убийства генерал-лейтенанта Москалика. Суд арестовал обвиняемого в теракте Игната Кузина. Сам Кузин признал вину в подрыве автомобиля и рассказал о своей вербовке спецслужбами Украины.