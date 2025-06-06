К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?0 комментариев
Маск ответил на требование о выдворении из США
Маск назвал Бэннона «коммунистическим дебилом»
Американский предприниматель Илон Маск резко отреагировал на слова бывшего советника Дональда Трампа Стивена Бэннона, который призвал начать против Маска расследование и депортировать его.
Маск на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) подверг критике Стивена Бэннона после его призыва к депортации и расследованию.
Американский предприниматель заявил, что Бэннон является «максимально отсталым», и охарактеризовал его как «коммунистического дебила».
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главный стратег Белого дома и старший советник президента США Стивен Бэннон, который в течение нескольких месяцев являлся одним из самых ярых критиков Илона Маска, заявил, что рекомендует президенту страны начать несколько расследований в отношении самого богатого человека в мире.