Суд отказал в защите прав главы Гагаузии в КС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд Кишинева отклонил ходатайство защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул о направлении запроса в Конституционный суд Молдавии по поводу обвинения в финансировании партии «Шор» от преступной организации, передает ТАСС.

Судья заявила: «Ходатайство адвоката Сергея Морару о проверке конституционности статьи 181, часть 2, пункт 5 Уголовного кодекса отклоняется как необоснованное». Адвокат Морарь также сообщил, что слушания по делу завершатся 1 июля, когда начнутся судебные прения и, возможно, сразу огласят приговор.

По словам адвоката, судья демонстрирует незаинтересованность в доводах защиты и намерена вынести решение по делу Евгении Гуцул и Светланы Попан как можно скорее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул обвинили в преступных деяниях, однако ее адвокат расценила эти обвинения как необоснованные и бездоказательные. Адвокаты Гуцул планируют обратиться с жалобой на ее арест в Европейский суд по правам человека. Евгения Гуцул заявила, что не собирается уходить со своего поста.