Эксперты объяснили появление светящихся объектов в небе Астаны

Tекст: Мария Иванова

Светящиеся объекты, замеченные в небе над Казахстаном в ночь на пятницу, с большой вероятностью были обломками разгонного блока китайской ракеты ZQ-2E, стартовавшей 17 мая, сообщает ТАСС. По словам Натана Эйсмонта, «это вполне может быть разгонный блок от китайской ракеты».

Эйсмонт объяснил, что подобные обломки могут вернуться в атмосферу спустя несколько недель после запуска из-за современных правил, по которым разгонный блок либо не полностью выводит аппарат на целевую орбиту, либо тормозит с помощью остаточного топлива после отделения спутника. Такие сроки, по словам эксперта, являются реалистичными для подобных объектов.

Он также напомнил, что правило по возврату разгонных блоков в атмосферу было предложено Россией и действует уже около 12 лет, в том числе для китайских аппаратов, хотя в Китае к этому пришли не сразу.

Другой эксперт, астроном Леонид Еленин из Института прикладной математики имени Келдыша РАН, сообщил, что, вероятнее всего, наблюдавшиеся вспышки вызваны падением техногенного космического мусора. «Похоже, это техногенный мусор. Крупные объекты размером в несколько метров, входя в атмосферу Земли, сгорают, образуя такие светящиеся объекты-вспышки. Это обычный эффект», – сказал ученый.

Еленин также отметил, что для метеоров объекты имели слишком низкую скорость и предположил, что это могла быть верхняя ступень той самой китайской ракеты ZQ-2E, либо другие возможные варианты – спутник системы Starlink или разгонный блок японской ракеты H-2A R/B.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Казахстана заявило, что необычные светящиеся объекты в небе над Астаной были связаны с запуском ракеты с Байконура.