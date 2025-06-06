Аxios: Трамп и Маск перешли к примирительной риторике после перепалки

Tекст: Александра Юдина

Разногласия между Дональдом Трампом и Илоном Маском начали стихать после того, как ранее в четверг они устроили публичную перепалку, передает Аxios.

По сведениям издания, в Белом доме решили организовать телефонный разговор между Трампом и Маском, который намечен на пятницу. Сам Трамп отметил, что готов к диалогу, если это поможет снизить напряженность.

Конфликт начался с того, что Маск раскритиковал налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла»), чтобы не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов.

В ответ Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском и предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска. После этого Маск заявил, что SpaceX приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon.

Затем Маск начал серию публикаций против главы Белого дома. Трамп заявил, что Маск не выдержал отмены лицензии на электромобили и сошел с ума.

Зарубежные СМИ подсчитали, что конфликт с Маском лишил Трампа более 1 млрд долларов. Маск потерял 27 млрд долларов на фоне конфликта с Трампом.