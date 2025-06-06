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Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантус прилетела в Москву с сыном
Бразильская актриса Луселия Сантус посетила столицу России, где вместе с сыном осмотрела достопримечательности и побывала на Красной площади.
68-летняя звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантус прилетела в Москву вместе с сыном Педро Нешлингом, передает The Voice Mag.
Актриса решила показать российскую столицу своему единственному ребенку, 42-летнему сыну от бывшего мужа, бразильского дирижера Джона Нешлинга. Они совершили прогулку по Красной площади, посетили храм Василия Блаженного и попробовали блюда с черной икрой в ресторане, отмеченном мишленовской звездой.
В ходе прогулки Педро спросил у матери: «Красиво, да?», на что Сантус с улыбкой ответила: «Я же всегда тебе говорила – в «Диснейленд» я с тобой не пойду, но когда-нибудь приведу тебя в Кремль». Путешествие сопровождалось активным обменом впечатлениями, кадры из поездки Педро Нешлинг публиковал в своих соцсетях.
Для Луселии Сантус нынешний визит в Россию – не первый. В 2018 году она уже бывала в Москве и заявляла, что очень счастлива побывать в России. По словам актрисы, несмотря на популярность сериала по всему миру, она чаще всего слышала о своей известности именно среди российских зрителей.
Сериал «Рабыня Изаура» появился на экранах Бразилии в 1976 году, а в СССР его показали только 11 лет спустя, сделав первой настоящей мыльной оперой для отечественной аудитории. Благодаря сериалу в стране появились новые слова «кузен» и «фазенда», а сама Изаура стала нарицательным именем. В 1990 году по просьбам зрителей сериал повторно транслировали по телевидению.
Педро Нешлинг также строит успешную карьеру в кино и на телевидении, снимается в латиноамериканских сериалах, пишет сценарии и занимается продюсированием. С 2001 года он активно работает в театре и кино, а его супругой является бразильская актриса Бруна Ди Туллио.
Во время прошлого визита актриса Луселия Сантус призналась, что давно мечтала побывать в России.