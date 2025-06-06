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Конфликт с Маском лишил Трампа более 1 млрд долларов
Президент США Дональд Трамп за один день понес серьезные финансовые потери на фоне разногласий с бизнесменом Илоном Маском, которые отразились на стоимости его активов, пишет портал Axios.
По данным издания, акции Trump Media & Technology Group подешевели на 8%, что стоило Трампу 202 млн долларов, передает ТАСС.
Дополнительно стоимость мемкоина, связанного с Трампом, снизилась на 10%, из-за чего его капитал уменьшился примерно на 900 млн долларов.
Ранее Маск раскритиковал налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла»), чтобы не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов.
В ответ Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском и предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска.
После этого Маск заявил, что SpaceX приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon, а позже выложил видео о визите Эпштейна на вечеринку Трампа.
Телеканал NBC рассказал о растущих опасениях среди республиканцев США из-за противостояния между Трампом и Маском.