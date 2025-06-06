Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Tекст: Вера Басилая

В своем обращении Путин отметил, что Курбан-байрам знаменует завершение паломничества к древним религиозным святыням, способствует единению и дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому и духовному наследию предков.

«Мусульмане отмечают Курбан-байрам добрыми, милосердными делами, искренне заботятся о тех, кто нуждается в помощи и сострадании», – следует из поздравления Путина на сайте Кремля.

«Особого, самого глубокого признания заслуживает ваша деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких», – отметил Путин.

В поздравлении также отмечено активное участие мусульманских организаций в жизни страны, в воспитании молодежи, укреплении семейных ценностей, а также в реализации инициатив в сфере культуры, образования и благотворительности.