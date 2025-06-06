Стало известно о запуске идентификации по венам ладони в 2027 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Внедрение идентификации пользователя по венозному рисунку ладони обсуждается как новая модальность для Единой биометрической системы, передает РИА «Новости».

Заместитель гендиректора Центра биометрических технологий Евгений Семенов заявил, что сейчас проект находится на этапе инициации. В текущем году специалисты намерены завершить формирование концепции и дизайна продукта, а в 2026 году перейти к планированию и созданию минимального жизнеспособного продукта. Первый полноценный запуск технологии ожидается не ранее 2027 года.

Семенов подчеркнул, что Центр биометрических технологий готовит к внедрению новые формы биометрической идентификации, которые будут соответствовать современным требованиям безопасности и смогут противостоять актуальным моделям угроз. В настоящее время активно применяются такие методы, как распознавание лица и ладони, включая дактилоскопические карты и анализ венозного рисунка.

По его словам, развитие платежных инструментов идет по пути отказа от физических носителей. Семенов отметил, что после наличных средств, банковских карт и мобильных устройств теперь на повестке – технологии, связанные с дополненной реальностью и нейроинтерфейсами. Он отметил, что в таких условиях все более актуальной становится задача поиска гигиеничных и независимых от физических устройств методов идентификации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о запуске биометрической верификации возраста. Власти одобрили применение биометрии для посадки на поезд. Правительство России расширило использование Единой биометрической системы, включив возможность подтверждения возраста при покупке энергетических напитков и упрощения порядка дистанционного получения пенсии за рубежом.