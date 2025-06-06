NBC сообщил о страхе республиканцев стать врагами Маска

Tекст: Дмитрий Зубарев

Республиканцы опасаются, что конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском может привести к тому, что миллиардер станет их опасным соперником, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал NBC. Конгрессмены тревожатся за свои места в парламенте, ожидая, что Маск может сместить их на промежуточных выборах в 2026 году.

Советник Маска заявил NBC: «Ему (Маску) плевать на республиканцев… Он их уничтожит, он это сделает... Я имею в виду, мы уже знаем, что республиканцы потеряют палату представителей…». По его словам, Маск не намерен вкладывать сто миллионов долларов в комитеты, связанные с Трампом, и может передать эти средства демократам.

NBC отмечает, что среди республиканских законодателей и активистов растет понимание опасности одновременно ссориться и с Трампом, и с Маском. Конгрессмен Дон Бэйкон заявил: «Я держусь от этого подальше. В Книге Притчей есть хороший стих: «Не встревай в чужие ссоры». Я не буду вмешиваться в эту».

Как писала газета ВЗГЛЯД, предприниматель Илон Маск заявил, что не будет выводить из эксплуатации космические корабли Dragon после разъяснения своей позиции подписчикам в соцсетях. Маск разместил в социальной сети репортаж телеканала MSNBC о визите Эпштейна на вечеринку Дональда Трампа. Он также сделал репост с призывом к импичменту президенту США и выразил поддержку этой инициативе.