Ученые раскрыли детали подрыва Триумфальной арки в Пальмире

Ученые восстановили обстоятельства уничтожения Триумфальной арки в Пальмире

Tекст: Мария Иванова

Российские археологи с помощью цифровых технологий восстановили детали подрыва Триумфальной арки в Пальмире, сообщает ТАСС.

Как рассказала директор Центра спасательной археологии ИИМК РАН Наталья Соловьева, ученым удалось установить точное место закладки взрывного устройства – оно находилось в нижней части центрального пилона памятника. «Когда разобрали завал, мы нашли место закладки [заряда для взрыва] – средний пилон, самый низкий был местом, куда заложили взрывное устройство», – отметила Соловьева.

Археологи провели анализ разрушенных камней, подтвердив, что структура материала изменилась из-за воздействия высоких температур при взрыве. Затем на цифровой модели памятника они смоделировали и виртуальный подрыв: результаты разброса блоков совпали с реальной картиной, зафиксированной в 2019 году. Цифровая модель руин Пальмиры, созданная ранее с помощью аэрофотосъемки и фотограмметрии, размещена в открытом доступе и не может быть изменена.

По словам Соловьевой, эти научные данные препятствуют попыткам обвинить Россию в разрушении памятника, а также служат ценным источником для реставрации, науки и образования.

Восстановлением арки занимаются российские и сирийские специалисты: они тщательно отсканировали каждый блок, изучили фундамент и культурные слои, а также определили, что сохранилось 40% исторических камней, которые будут использоваться при реставрации.

Триумфальная арка в Пальмире была разрушена в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*». После взрыва центральный пролет арки был полностью уничтожен, некоторые элементы утрачены навсегда, однако часть древних блоков сохранилась и может быть использована для восстановления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году реставрацию Триумфальной арки Пальмиры приостановили из-за обстрелов.

Минобороны России ранее опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГ памятников Пальмиры.

Эксперты оценили ущерб, нанесенный памятникам Пальмиры.