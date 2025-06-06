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Ученые раскрыли детали подрыва Триумфальной арки в Пальмире
Ученые восстановили обстоятельства уничтожения Триумфальной арки в Пальмире
Российские археологи впервые воссоздали точную картину подрыва Триумфальной арки в Пальмире в 2015 году, определив место закладки взрывного устройства в основании среднего пилона.
Российские археологи с помощью цифровых технологий восстановили детали подрыва Триумфальной арки в Пальмире, сообщает ТАСС.
Как рассказала директор Центра спасательной археологии ИИМК РАН Наталья Соловьева, ученым удалось установить точное место закладки взрывного устройства – оно находилось в нижней части центрального пилона памятника. «Когда разобрали завал, мы нашли место закладки [заряда для взрыва] – средний пилон, самый низкий был местом, куда заложили взрывное устройство», – отметила Соловьева.
Археологи провели анализ разрушенных камней, подтвердив, что структура материала изменилась из-за воздействия высоких температур при взрыве. Затем на цифровой модели памятника они смоделировали и виртуальный подрыв: результаты разброса блоков совпали с реальной картиной, зафиксированной в 2019 году. Цифровая модель руин Пальмиры, созданная ранее с помощью аэрофотосъемки и фотограмметрии, размещена в открытом доступе и не может быть изменена.
По словам Соловьевой, эти научные данные препятствуют попыткам обвинить Россию в разрушении памятника, а также служат ценным источником для реставрации, науки и образования.
Восстановлением арки занимаются российские и сирийские специалисты: они тщательно отсканировали каждый блок, изучили фундамент и культурные слои, а также определили, что сохранилось 40% исторических камней, которые будут использоваться при реставрации.
Триумфальная арка в Пальмире была разрушена в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*». После взрыва центральный пролет арки был полностью уничтожен, некоторые элементы утрачены навсегда, однако часть древних блоков сохранилась и может быть использована для восстановления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году реставрацию Триумфальной арки Пальмиры приостановили из-за обстрелов.
Минобороны России ранее опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГ памятников Пальмиры.
Эксперты оценили ущерб, нанесенный памятникам Пальмиры.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ