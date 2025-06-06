  • Новость часаНад 13 регионами России за ночь уничтожено 174 украинских беспилотника
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ермак привезет Зеленскому из США только плохие новости
    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы Ё
    Казахстан экстренно прокомментировал появление в небе светящихся объектов
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда
    Дмитриев сообщил о панике на Западе после разговора Путина и Трампа
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    Трамп объяснил, как довел Маска до его нынешнего состояния
    НАТО утвердило планы крупнейшего усиления военных возможностей альянса
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и регионально уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

    7 комментариев
    6 июня 2025, 08:29 • Новости дня

    Марочко сообщил о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ожесточенных боев в районе Редкодуба российские силы смогли укрепиться на новых позициях в лесополосе к западу от Липового, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что бойцы ВС России улучшили свое тактическое положение в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР, передает РИА «Новости».

    По его словам, российские подразделения заняли новые рубежи и позиции в лесополосе западнее Липового. Марочко уточнил, что силы ВС РФ также продвинулись на 500 метров в районе Зеленой Долины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что армия России подошла к Григоровке в ДНР. Российские войска начали бои за взятие Григоровки. Вооруженные силы России захватили украинские позиции на реке Жеребец.

    5 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Россия ответит на атаки Украины, а США будут сидеть сложа руки.

    Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

    Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.


    Коментарии (0)
    3 июня 2025, 10:59 • Новости дня
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на военные аэродромы и подрыв мостов в России.

    Медведев выразил мнение, что переживать из-за ситуации на Украине – естественная реакция, однако возмездие неизбежно, По его словам, российская армия активно наступает и продолжит наступление, а все необходимые объекты и силы противника будут уничтожены.

    «Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, – исчезнут», – написал Медведев в Telegram-канале.

    Он отметил, что переговоры в Стамбуле необходимы не для компромиссов, а для скорейшей победы России и полного уничтожения неонацистской власти.

    Также политик указал, что опубликованный накануне российский меморандум отражает именно эту позицию Москвы.

    Ранее украинский чиновник отметил, что атаки по российским аэродромам могут повлиять на поддержку Запада.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал СБУ организатором атак на российские аэродромы.

    Минобороны заявило, что киевский режим совершил атаки FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Эксперты назвали удар по стратегическим бомбардировщикам существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.

    Коментарии (64)
    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    Коментарии (5)
    4 июня 2025, 06:57 • Новости дня
    Львовская бригада ВСУ попыталась прорваться через границу России

    Tекст: Антон Антонов

    В попытках прорыва на территорию Курской области участвует 103-я отдельная бригада теробороны ВСУ из Львовской области, следует из данных некрологов.

    Связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» предположил, что на Теткинском и Глушковском направлениях 225 и 425 отдельные штурмовые полки ВСУ «были усилены штрафниками из сил территориальной обороны, отступившими на соседнем Сумском направлении».

    Штурмовая группа 225 ошп пыталась прорваться на территорию России из Бессаловки и северо-восточнее Будки, а штурмовая группа 425 ошп «пыталась просочиться из Павловки в Новый Путь». Часть украинских военных ликвидирована, остальные сбежали. Отмечается, что удары по ним наносились и в Сумской области Украины. Также были уничтожены члены украинской штурмовой группы на направлении Рыжевка – Теткино. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено шесть единиц вражеской техники.

    На Сумском направлении российские войска продвинулись в Кондратовке и ее окрестностях, «продолжают зачистку приграничных лесных массивов и перемалывают переброшенные резервы противника в Юнаковке». Отражены контратаки ВСУ в районе Яблоновки и южнее села Горналь. Продолжаются «ожесточенные бои в Новониколаевке», где «Северяне» добились продвижения «в самом населенном пункте и его окрестностях».

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено пять штурмовых групп вместе с автомобильной техникой, ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов на направлении Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 40 на Тёткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» 3 июня освободили Андреевку в Сумской области.

    Коментарии (7)
    5 июня 2025, 19:25 • Новости дня
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ни один из жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области не остался в живых после оккупации населенного пункта украинскими боевиками, заявила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова.

    «В общей сложности из села Русское Поречное [в оккупации] не выжил ни один человек», – сказала Жаданова, передает ТАСС.

    «Они [ВСУ] устраивали расправы над целыми семьями. Сначала убили мужчину, а потом, когда его супруга пыталась собрать останки, ей не позволяли покидать помещение, строго следили за каждым шагом», – сообщила Жаданова. По ее словам, женщина все же сумела собрать останки мужа, положила их в тачку и отвезла в сарай. «Через два дня её убил FPV-дрон», — добавила она.

    Также, по словам главы сельсовета, те, кому удалось выбраться из захваченных территорий живыми, рассказывали, что мирные жители регулярно становились мишенями для беспилотников. «В этих деревнях оставались в основном пожилые, которые отказывались уезжать и говорили, что не бросят свои дома», — подчеркнула Жаданова.

    Село попало под оккупацию украинских войск в первые дни вторжения, там к тому моменту проживали 92 человека. Сейчас 24 человека числятся пропавшими без вести.

    Ранее МИД России сообщал о массовых убийствах жителей Русского Поречного украинскими боевиками.

    Коментарии (20)
    4 июня 2025, 20:25 • Новости дня
    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области

    В ВСУ заявили об ударе по своему учебному центру в Полтавской области

    В ВСУ признали удар по своему учебному центру в Полтавской области
    @ REUTERS/Viktoriia Yakymenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По учебному подразделению украинской армии в Полтавской области нанесен удар, об этом сообщили сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

    Удар наносился ракетами по одному из учебных подразделений в Полтавской области, есть раненые, сообщили в сухопутных войсках ВСУ, передает ТАСС.

    Отмечается, что за последние несколько дней это уже второй удар по учебным подразделениям ВСУ. 1 июня был уничтожен учебный центр сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области, 12 бойцов погибло, более 60 получили ранения.

    Коментарии (4)
    3 июня 2025, 22:20 • Новости дня
    Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ
    Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ, в том числе принял отставку Михаила Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ.

    Зеленский отметил, что Драпатый на новой должности сосредоточится на «боевых вопросах» фронта, передает ТАСС.

    Вопрос о новом командующем Сухопутными войсками пока остается открытым. Зеленский подчеркнул, что задачи по подготовке, тренировке и изменениям в военкоматах будет выполнять «другой человек».

    Глава оборонного ведомства Рустем Умеров сообщил, что решение о назначении нового командующего будет принято в ближайшее время,  и это решение связано с необходимостью усиления ВСУ на фронте.

    Кроме того, из указов Зеленского следует, что командующим десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка стал Олег Апостол, а силы беспилотных систем вместо Вадима Сухаревского возглавил Роберт Бровди. Сухаревский будет заместителем командующего оперативным командованием «Восток», а Скибюк – заместителем начальника генштаба ВСУ. Александр Белоус уволен с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Причины кадровых перестановок в документах не указаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Драпатый объявил о сложении с себя полномочий и подал рапорт об отставке. Это произошло на фоне российского удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.

    Коментарии (9)
    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

    Коментарии (20)
    4 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, которые, по его словам, не приводят к результатам.

    Заявление Владимира Зеленского прозвучало во время встречи с журналистами, трансляция которой шла в эфире национального телемарафона, передает ТАСС. По словам Зеленского, сторона Украины готова к обменам пленными, однако дальнейшее проведение дипломатических встреч в Стамбуле считает нецелесообразным, так как текущий уровень делегаций? по его мнению, не способен решать вопросы прекращения огня.

    Он подчеркнул, что обмены пленными идут и должны идти. Зеленский также назвал меморандум, переданный Россией, «ультиматумом».

    В Стамбуле прошли два раунда переговоров между делегациями Украины и России. Первый раунд завершился масштабным обменом пленными – одна тысяча на одну тысячу. По итогам второго раунда стороны обменялись документами по урегулированию конфликта и договорились об обмене всеми тяжело больными и тяжело ранеными военнопленными. Россия также должна передать Киеву шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Киев продолжает настаивать на безусловном прекращении огня.

    Российский меморандум предусматривает два варианта прекращения огня: первый – полный вывод ВСУ и других украинских формирований с территорий России, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР; второй – пакетное решение из десяти пунктов, включающее запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации, начало демобилизации, прекращение иностранной военной помощи и отказ от военного присутствия третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку. Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

    Коментарии (10)
    5 июня 2025, 02:44 • Новости дня
    Стало известно о высокопоставленных европейцах в кулуарах переговоров в Стамбуле
    Стало известно о высокопоставленных европейцах в кулуарах переговоров в Стамбуле
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Высокопоставленные представители правительств Франции, Великобритании и Германии присутствовали в кулуарах второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

    «В кулуарах последнего раунда в Стамбуле были европейцы. Причем не рядовые дипломаты или эксперты, а высокопоставленные представители правительств трех ведущих европейских держав – Великобритании, Франции и ФРГ. <…> Киев настаивал на получении [меморандума] заранее. Видимо для этого там и сидели представители европейских стран», – приводит слова Чижова ТАСС со ссылкой на эфир «Первого канала».

    По его словам, когда российский меморандум появился в ходе переговоров, смысл присутствия европейских представителей был утрачен, так как ни украинская делегация, ни их европейские партнеры не могли моментально реагировать на предложения России.

    Напомним, второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Они длились чуть больше часа, делегации общались на русском языке и обменялись документами по вопросам урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.

    Коментарии (4)
    4 июня 2025, 01:27 • Новости дня
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

    «Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. <...> Люди должны понимать (следующее) в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя (в ответ) другая сторона, вы не уверены», – приводит слова Келлога ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По его совам, Киев «предпринял именно это». Келлог сказал, что такого развития событий и стремится избежать Вашингтон. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят оказаться в ситуации, при которой повышенные риски приведут к расширению конфликта.

    Келлог также отметил, что недавние действия Киева продемонстрировали готовность украинских властей к активным инициативам на поле боя. Он считает, что подобные вылазки могут поднять риски до такого уровня, который, по его мнению, должен быть неприемлемым для Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В трех последних регионах все атаки были отражены. «В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – сообщило Минобороны.

    Коментарии (3)
    3 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ

    Российские военные уничтожили украинский БЭК с помощью дрона «Ланцет»

    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский беспилотник нанес точный удар по украинскому беспилотному катеру, который был выведен из строя и остановлен на месте столкновения.

    Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер (БЭК) ударом дрона «Ланцет» при отражении атак ВСУ, передают «Известия».

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотник точно попал в катер, после чего украинская техника остановилась и вышла из строя. Действия происходили в ходе боевых столкновений с украинскими силами.

    Ранее сообщалось о заявлении ВСУ об атаке на Крымский мост, несмотря на его гражданский статус. Напомним, во вторник дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром.

    Коментарии (5)
    4 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению намеренно. В связи с этим президент отметил, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, и без того нелегитимный, постепенно перерождается в террористическую организацию, передает RT. Такое мнение глава государства высказал на совещании с правительством, комментируя теракт в Брянской области, организованный украинскими спецслужбами.

    «Удар наносился по гражданскому населению намеренно. Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А ее спонсоры становятся пособниками террористов», – заявил Путин.

    Он также подчеркнул, что киевская верхушка пытается запугать Россию посредством террористических актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным властям принять все необходимые меры для помощи погибшим в происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    В результате подрывов на железнодорожных мостах в Брянской и Курской областях, организованных спецслужбами Украины, ущерб составил около 1 млрд руб.

    Количество пострадавших после теракта на железнодорожном мосту в Брянской области достигло 118 человек, среди которых пятеро детей, при этом семь человек погибли.

    Коментарии (24)
    4 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Мединский: Мяч на стороне Киева
    Мединский: Мяч на стороне Киева
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский доложил Владимиру Путину о достигнутых с Киевом договоренностях.

    Делегация России в Стамбуле передала позицию президента России Владимира Путина, что саммит на уровне глав государств возможен только при соответствующей подготовке, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

    Мединский на встрече Путина с кабмином отметил, что Украина предложила ввести 30 или 60-дневное перемирие для подготовки встречи лидеров. Кроме того, Мединский сообщил, что Россия готова начать обмен пленными с Украиной в период с седьмого по девятое июня.

    По словам Мединского, у Украины могут находиться тела погибших российских военнослужащих, однако их количество значительно меньше тел погибших военных ВСУ. Россия готова принять эти тела для возвращения на родину погибших. Также Мединский подчеркнул, что между сторонами уже налажен контакт по гуманитарным вопросам, однако по остальным вопросам «мяч на стороне Киева».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация передала украинской стороне меморандум с вариантами прекращения огня, выводом ВСУ и условиями для будущих выборов в стране.

    Россия предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

    Украинская делегация в ближайшую неделю даст реакцию на меморандум, представленный Россией на переговорах в Стамбуле.

    Коментарии (20)
    3 июня 2025, 12:18 • Новости дня
    Российские войска освободили Андреевку в Сумской области
    Российские войска освободили Андреевку в Сумской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили Андреевку в Сумской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Новой Сечи, Юнаковки, Корчаковки, Искрисковщины и Садков Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, восемь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Купянска, Петровки Харьковской области, Волчьего Яра, Ямполя и Торского в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Северском, Серебрянкой, Никифоровкой, Пазено и Константиновкой ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял свыше 250 военнослужащих, восемь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника,нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Новониколаевки, Новоэкономического, Яблоновки, Новоторецкого, Алексеевки, Петровского и Полтавки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 535 военнослужащих, три броемашины и шесть артиллерийских орудий, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Толстого, Поддубного ДНР, Малиновки и Полтавки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Червоной Криницы, Каменского, Степового Запорожской области и Никольского Херсонской области.

    Противник потерял свыше 75 военнослужащих, пять станций РЭБ и разведки, склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в воскресенье ВС России освободили Алексеевку в Сумской области. В конце прошлой недели они освободили Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР, а до этого – Кондрашовку в Харьковской области.

    Коментарии (7)
    4 июня 2025, 12:19 • Новости дня
    «Искандер-М» уничтожил украинский ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    «Искандер-М» уничтожил украинский ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара с помощью комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Желобок на Украине были уничтожены радиолокационная станция, пусковая установка и техника ЗРК IRIS-T, сообщило Министерство обороны.

    Ракетный удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По сообщению ведомства, целью удара стал ЗРК IRIS-T иностранного производства, размещенный в районе пункта Желобок Днепропетровской области.

    В результате атаки уничтожены радиолокационная станция, пусковая установка, кабина боевого управления и два автомобиля сопровождения. Уничтожение комплекса подтвердили средствами объективного контроля. Минобороны опубликовало соответствующее видео с места событий.

    До этого российские войска нанесли удар «Искандером-М» по пункту запуска беспилотников самолетного типа в Харьковской области.

    Ранее ВС России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и дронов «Герань-2».

    Коментарии (8)
    Главное
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна
    СВР заявила об активизации Британии по смене власти в Грузии
    Мерц назвал «Северный поток – 2» ошибкой
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    Скончался сооснователь группы «Аквариум» Гуницкий
    Обнародованы ценовые предпочтения россиян при покупке вина

    Защитников российского газа в Европе стало больше

    Неожиданно в ряды защитников российского газа в Европе вступили Бельгия и Франция. До этого право получать российские энергоресурсы в открытую отстаивали только Венгрия и Словакия. Почему Бельгия и Франция противятся предложению ЕК отказаться от российского СПГ через пару лет? И почему сделать это будет не так просто? Подробности

    Перейти в раздел

    Ермак привезет Зеленскому из США только плохие новости

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак задерживается в Вашингтоне, где пытается оправдать ошибки Владимира Зеленского и вернуть США на антироссийский фронт. Но стало только хуже: глава американского государства Дональд Трамп впервые заговорил о введении против Украины санкций. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия признана мировым злом

    Генпрокуратура признала деятельность «Британского совета» на территории России нежелательной. В то же время ФСБ обвинила Oxford Russia Fund в вербовке преподавателей отечественных вузов. Как подчеркивают эксперты, организации, связанные со спецслужбами Лондона, должны быть полностью зачищены на территории России. Как «Британский совет» влиял на внутриполитическую жизнь России и почему ФСБ назвала Британию основным источником мировых кризисов? Подробности

    Перейти в раздел

    Память о Волынской резне обострила конфликт Польши с Украиной

    В отношениях между Украиной и Польшей вспыхнул новый скандал. Так, МИД Украины болезненно отреагировал на новую формулировку названия дня памяти в Польше, который посвящен жертвам Волынской резни. По мнению экспертов, диалог между двумя странами продолжит ухудшаться, поскольку антиукраинская риторика становится одним из важнейших факторов внутренней политики Польши. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации