Эксперты обнаружили в воде на «Михаиле Булгакове» фекальные загрязнения

Эксперты обнаружили в воде на теплоходе «Михаил Булгаков» фекальные загрязнения

Tекст: Вера Басилая

Специалисты при санитарной проверке установили, что вода на теплоходе «Михаил Булгаков» загрязнена и содержит колиформные бактерии. Об этом говорится в материалах суда по делу об административном правонарушении в отношении компании «Московское речное пароходство», передает РИА «Новости».

Суд приостановил деятельность теплохода на 90 суток начиная с 30 мая 2025 года. Поводом для проверки послужили многочисленные случаи кишечной инфекции среди пассажиров и членов экипажа. Представитель Роспотребнадзора сообщила в суде, что выявлены серьезные нарушения санитарных норм, в воде найдены колиформные бактерии, также значительно превышено общемикробное число, что говорит о фекальном загрязнении воды. По словам специалиста, такой грязной водой нельзя даже посуду помыть.

Юридическое лицо частично признало вину и уточнило, что большая часть нарушений уже устранена, а системы водоснабжения прошли дезинфекцию.

По словам защиты, сейчас теплоход не представляет угрозы для окружающих, а нарушения, связанные с водой, ничем не подтверждены.

Ранее уголовное дело было возбуждено после заражения пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» норовирусом.

На круизном теплоходе «Михаил Булгаков» выявлен норовирус, за медицинской помощью обратились более 100 человек.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об инфекции на борту теплохода.