  • Новость часаВ Белгородской области тепловоз сошел с рельсов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Память о Волынской резне обострила конфликт Польши с Украиной
    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы Ё
    Казахстан экстренно прокомментировал появление в небе светящихся объектов
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда
    Дмитриев сообщил о панике на Западе после разговора Путина и Трампа
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    Трамп объяснил, как довел Маска до его нынешнего состояния
    НАТО утвердило планы крупнейшего усиления военных возможностей альянса
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    10 комментариев
    6 июня 2025, 08:18 • Новости дня

    ВС России ликвидировали два военных объекта ВСУ под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 44-го армейского корпуса нанесли удары по украинским объектам на харьковском направлении, используя FPV-дроны и коптеры со сбросами.

    Военнослужащие 44-го армейского корпуса Вооруженных сил России создали буферную зону на харьковском направлении, уничтожив два военных объекта, сообщает РИА «Новости».

    По словам офицера группировки «Север» с позывным «Барс», в результате операции были ликвидированы опорный пункт ВСУ и украинский пункт управления беспилотниками, оба объекта были уничтожены вместе с находившимся там личным составом.

    Для проведения операции российский спецназ применял ударные FPV-дроны и коптеры со сбросами. Боевые действия велись в рамках создания буферной зоны безопасности на границе России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

    5 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Россия ответит на атаки Украины, а США будут сидеть сложа руки.

    Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

    Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.


    Коментарии (0)
    5 июня 2025, 19:25 • Новости дня
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ни один из жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области не остался в живых после оккупации населенного пункта украинскими боевиками, заявила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова.

    «В общей сложности из села Русское Поречное [в оккупации] не выжил ни один человек», – сказала Жаданова, передает ТАСС.

    «Они [ВСУ] устраивали расправы над целыми семьями. Сначала убили мужчину, а потом, когда его супруга пыталась собрать останки, ей не позволяли покидать помещение, строго следили за каждым шагом», – сообщила Жаданова. По ее словам, женщина все же сумела собрать останки мужа, положила их в тачку и отвезла в сарай. «Через два дня её убил FPV-дрон», — добавила она.

    Также, по словам главы сельсовета, те, кому удалось выбраться из захваченных территорий живыми, рассказывали, что мирные жители регулярно становились мишенями для беспилотников. «В этих деревнях оставались в основном пожилые, которые отказывались уезжать и говорили, что не бросят свои дома», — подчеркнула Жаданова.

    Село попало под оккупацию украинских войск в первые дни вторжения, там к тому моменту проживали 92 человека. Сейчас 24 человека числятся пропавшими без вести.

    Ранее МИД России сообщал о массовых убийствах жителей Русского Поречного украинскими боевиками.

    Коментарии (20)
    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    Коментарии (5)
    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

    Коментарии (20)
    5 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    @ Xinhua/Hu Yousong/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что атака Киева дронами по аэродромам России может сорвать дипломатические попытки урегулировать конфликт, сообщает портал Axios.

    Источники, близкие к американскому лидеру, сообщили Axios, что Трамп расстроен атакой Киева по российским аэродромам и опасается. Он обеспокоен, что возможный ответ Москвы может навредить дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам неназванного чиновника из Белого дома, Трамп не удивлен атакой дронов, поскольку считает подобные случаи неизбежными при продолжающемся конфликте.

    «Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой», – заявил представитель администрации.

    Еще один источник из окружения Трампа отметил, что президент США озабочен перспективой серьезного ответа со стороны России, который может затормозить дипломатические попытки завершить спецоперацию на Украине.

    В Вашингтоне также обратили внимание на то, что украинский удар был направлен против бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, что, по мнению американских чиновников, создало «очень опасный момент».

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласен поддерживать рабочие контакты с Киевом, несмотря на провокации.

    Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам.

    Коментарии (2)
    5 июня 2025, 13:06 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО 1,4 тыс. военных
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО 1,4 тыс. военных
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях противник потерял свыше 1,4 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и несколько складов боеприпасов, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и штурмового центра сил спецопераций около Корчаковки, Варачино, Храповщины, Писаревки, Ворожбы, Юнаковки, Садков и Великого Прикола Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 180 военнослужащих, бронемашина, четыре орудия полевой артиллерии и РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ возле Купянска, Глущенково, Боровой, Песчаного, Ольговки, Андреевки Харьковской области, Кировска и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три танка, американский бронетранспортер М113, британскую бронемашину Snatch, два артиллерийских орудия. Уничтожены восемь складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Никифоровкой, Иванопольем, Федоровкой, Константиновкой, Нелеповкой и Плещеевкой ДНР.

    Противник при этом потерял до 240 военнослужащих, итальянский бронетранспортер Puma, шесть артиллерийских орудий. Уничтожены станция РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии в районах Петровского, Удачного, Котлино, Новониколаевки, Новосергеевки, Красноармейска и Димитрова ДНР.

    Потери противника составили до 500 военнослужащих, семь бронемашин, включая американскую машину пехоты Bradley, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британскую 155-мм буксируемую гаубицу FH-70, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Запорожья, Карла Маркса, Комара и Федоровки ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 195 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Каменского, Павловки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Степового Запорожской области, Крупицы и Антоновки Херсонской области.

    Противник потерял до 90 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины РСЗО «Град», шесть станций РЭБ и три склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили сумскую Кондратовку и Редкодуб в ДНР. За день до этого сообщалось, что российские войска освободили Андреевку в Сумской области. А в воскресенье ВС России освободили Алексеевку в Сумской области.

    Коментарии (51)
    5 июня 2025, 09:14 • Новости дня
    Пленный ВСУ заявил об отсутствии желания воевать «за сумки жены Зеленского»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный отметил, что военные ВСУ недовольны условиями и причинами участия в боевых действиях, считая свои жертвы напрасными.

    Украинский военнопленный рассказал в видео, опубликованном Министерством обороны России, что большинство военнослужащих Вооруженных сил Украины не хотят продолжать боевые действия, передает РИА «Новости». По его словам, представители территориальных центров комплектования и военкоматов остаются в тылу, отправляя на передовую обычных граждан, зачастую без достаточного обеспечения едой и водой.

    Пленный заявил: «Нет желания у военных ребят воевать, потому что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаем жизни за сумки (жены Владимира Зеленского) Елены Зеленской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Другой пленный заявил, что 18-летних украинцев принуждают к заключению контрактов. Пленный также утверждал о расстрелах отступающих заключенных ВСУ.

    Коментарии (0)
    5 июня 2025, 08:48 • Новости дня
    Группы солдат ВСУ сдались в плен на юге ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные из трех бригад ВСУ добровольно сложили оружие и попали в плен на южнодонецком направлении, часть из них ранее были мобилизованы.

    Несколько групп украинских военных сдались в плен на южнодонецком направлении, передает ТАСС. Представители ДНР сообщили, что в плен попали бойцы 23-й отдельной механизированной, 141-й пехотной и 110-й отдельной механизированной бригад.

    По словам источника, большая часть из этих военнослужащих была призвана в армию принудительно. Сейчас все сдавшиеся находятся в безопасности, им оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки. Бойцы группы «Запад» за сутки взяли в плен десять солдат ВСУ. Посла России вызывали в МИД Австралии из-за попавшего в плен наемника.

    Коментарии (0)
    5 июня 2025, 21:29 • Новости дня
    В Брянской области сбили четыре украинских беспилотника

    Минобороны заявило об уничтожении четырех украинских БПЛА над Брянской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО ликвидировали четыре беспилотника над Брянской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Инцидент произошел около 19.10 по московскому времени. Все дроны были сбиты дежурными расчетами ПВО.

    Ранее украинская армия нанесла удар по городу Рыльску в Курской области, в результате чего погибла женщина.

    Средства ПВО уничтожили два дрона над Черным морем и один беспилотник над территорией Белгородской области.

    Коментарии (0)
    5 июня 2025, 10:01 • Новости дня
    ВСУ дважды атаковали машину телеканала «Звезда» в Херсонской области

    Украинские дроны атаковали машину телеканала «Звезда», автомобиль сгорел

    Tекст: Вера Басилая

    Автомобиль съемочной группы российского телеканала «Звезда» полностью сгорел после двух атак украинских беспилотников в Алешках Херсонской области, пострадал сопровождающий.

    Съемочная группа телеканала «Звезда» подверглась атаке украинских беспилотников в Алёшках Херсонской области, сообщается в Telegram-канале «Звезды».

    По данным телеканала, дроны дважды нанесли удары по автомобилю, в котором находились журналисты, автомобиль сгорел, ранен сопровождающий.

    Ранее в результате удара ВСУ по подстанции «Новотроицкое» в Херсонской области остались без света и воды более 120 тыс. человек в семи округах.

    При атаке БПЛА на Мелитополь получила ранение мирная жительница.

    Коментарии (0)
    5 июня 2025, 13:12 • Новости дня
    ВС России поразили цеха по сборке ударных дронов ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникми, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение цехам по сборке ударных беспилотников, местам их хранения и запуска.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 154 беспилотника, в том числе 60 вне зоны спецоперации.

    Всего с начала СВО уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61 470 беспилотников, 610 ЗРК, 23 766 танков и других бронемашин, 1568 боевых машин РСЗО, 25 743 орудия полевой артиллерии и минометов, 36 485 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России уничтожили украинское предприятие по производству топлива. Ранее ВС России поразили предприятие радиоэлектронной промышленности Украины.

    За прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Коментарии (0)
    5 июня 2025, 08:38 • Новости дня
    Марочко сообщил о переброске подкрепления ВСУ в Григоровку ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское военное командование перебросило новый полностью укомплектованный батальон в Серебрянку, чтобы усилить оборону Григоровки в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, командование ВСУ наращивает группировку войск в районе Григоровки Донецкой Народной Республики в попытке сдержать продвижение российских подразделений, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что в населенный пункт Серебрянка был переброшен новый батальон украинских военных. Он отметил: «Батальон полностью укомплектован и боеготов. По предварительной информации, данное подразделение должно усилить оборону Григоровки и не допустить продвижения наших войск на северском направлении».

    Марочко заметил, что это решение связано с попытками командования ВСУ не допустить продвижения российских войск на северском направлении зоны спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о подходе армии России к Григоровке в ДНР. Российские войска начали бои за взятие Григоровки в ДНР. ВС России захватили украинские позиции на реке Жеребец.

    Коментарии (0)
    5 июня 2025, 22:51 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при подрыве на мине «Лепесток» в Макеевке

    Пушилин сообщил о ранении мирного жителя при подрыве на мине «Лепесток» в Макеевке

    Tекст: Вера Басилая

    В Кировском районе Макеевки мужчина получил ранения средней степени тяжести после подрыва на мине «Лепесток» и доставлен в больницу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    В Макеевке Донецкой Народной Республики мирный житель получил ранения средней степени тяжести в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток», следует из сообщения в Telegram-канале Пушилина.

    Глава ДНР сообщил о повреждении храма в Петровском районе Донецка и грузовой «Газели» в Никитовском районе Горловки.

    По его словам, украинские войска девять раз атаковали республику за сутки, используя ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе снаряды кассетного типа, а также ударные беспилотники.

    Администрация ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнила, что по Горловке выпустили не менее семи снарядов «натовского» калибра, а также атаковали Донецк и Горловку дронами-камикадзе. Кроме того, опасный предмет был сброшен с беспилотника на Селидово.

    Мирный житель в Киевском районе Донецка получил тяжелые ранения при детонации взрывоопасного предмета.

    Украинская армия нанесла удар по городу Рыльску в Курской области, в результате чего погибла женщина.

    Коментарии (0)
    5 июня 2025, 23:25 • Новости дня
    Житель Рыльского района Курской области пострадал при атаке дрона ВСУ

    Хинштейн: Житель деревни Сухая Рыльского района пострадал при атаке ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Житель деревни Сухая Рыльского района Курской области оказался в автомобиле во время атаки дрона ВСУ и получил ранение, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    «Во время прилета 38-летний мужчина находился в автомобиле. Ему была оказана первая медицинская помощь. Родственники мужчины приняли решение самостоятельно доставить его в Курскую областную больницу», – написал он.

    Хинштейн призвал жителей региона оставаться бдительными в условиях, когда противник продолжает целенаправленно бить по мирному населению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия нанесла удар по городу Рыльску в Курской области, погибла женщина. Еще пять женщин и мужчина пострадали.

    Коментарии (0)
    6 июня 2025, 06:58 • Новости дня
    ВСУ лишились позиций после удара по узлу связи в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уничтожение узла связи у Липцов привело к потере координации украинских подразделений и утрате нескольких позиций в Харьковской области.

    Российские военные нанесли удар по узлу связи Вооруженных сил Украины в районе Липцов, сообщает ТАСС. По информации военного эксперта Андрея Марочко, средства технической разведки армии России обнаружили объект и после этого по нему был нанесен прицельный огневой удар.

    В результате, как отметил Марочко, украинское командование более трех часов не могло поддерживать связь с передовыми подразделениями. Он заявил: «Это привело к нарушению взаимодействия, координации и оперативного управления войсками, что вызвало панические настроения в рядах украинских боевиков и потерю нескольких позиций на данном участке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что российские войска подошли к Григоровке в ДНР. Российские подразделения начали бои за взятие Григоровки. Вооруженные силы России захватили украинские позиции на реке Жеребец.

    Коментарии (0)
    5 июня 2025, 14:04 • Новости дня
    Сальдо доложил Путину о ситуации с электроснабжением в Херсонской области

    Сальдо доложил Путину о ситуации с восстановлением света в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным доложил, что электроснабжение в населенных пунктах Херсонской области будет восстановлено в четверг.

    Владимир Сальдо сообщил президенту России Владимиру Путину, что ситуация с электроснабжением в Херсонской области находится под контролем, следует из сообщения в Telegram-канале Сальдо.

    Он отметил, что после обстрела подстанции, в результате которого свыше 120 тыс. человек остались без света и воды в семи округах, ведутся активные работы по восстановлению коммунальных услуг.

    Сальдо заявил, что все работы проходят быстро, а электроснабжение в населенных пунктах планируется восстановить уже в четверг. Он поблагодарил Путина за поддержку и личное участие в решении возникшей ситуации.

    По словам губернатора, меры по восстановлению инфраструктуры принимаются незамедлительно, чтобы минимизировать последствия отключения электроэнергии для жителей региона.

    Ранее Сальдо сообщал, что более 120 тыс. человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области после удара ВСУ по подстанции «Новотроицкое».

    Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа Херсонской области остались без света после целенаправленного удара по гражданской инфраструктуре.

    Коментарии (0)
    Главное
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна
    СВР заявила об активизации Британии по смене власти в Грузии
    Мерц назвал «Северный поток – 2» ошибкой
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    Скончался сооснователь группы «Аквариум» Гуницкий
    Обнародованы ценовые предпочтения россиян при покупке вина

    Защитников российского газа в Европе стало больше

    Неожиданно в ряды защитников российского газа в Европе вступили Бельгия и Франция. До этого право получать российские энергоресурсы в открытую отстаивали только Венгрия и Словакия. Почему Бельгия и Франция противятся предложению ЕК отказаться от российского СПГ через пару лет? И почему сделать это будет не так просто? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва объявила Зеленского террористом

    Владимир Путин в среду заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию. В связи с этим президент усомнился в целесообразности переговоров на высшем уровне с киевскими властями. Эксперты отмечают, что после таких заявлений отношение к политическому руководству Украины возможно только как к террористам, а к их спонсорам – как к пособникам террористов. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО повысила мировую популярность российского оружия

    В мировой системе торговли оружием происходят существенные сдвиги – и тон этому процессу задают события в зоне спецоперации на Украине. Какие системы вооружений показали себя в зоне СВО в качестве наиболее эффективных и как это может повлиять на позиции России на мировом рынке оружия? Подробности

    Перейти в раздел

    В США началась борьба за главный источник богатства XXI века

    Трамп в который уже раз резко раскритиковал главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Почему глава американского государства и человек, ответственный за эмиссию доллара, настолько ненавидят друг друга? На какие две части делятся элиты Америки и за что прямо сейчас между ними идет непримиримая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации