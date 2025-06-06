Суд обязал «Победу» увеличить размеры ручной клади пассажиров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Щербинский суд Москвы постановил, что действующие нормы ручной клади авиакомпании «Победа» являются незаконными, передает РИА «Новости». Иск был подан московским прокурором по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В заявлении утверждалось, что установленные компанией габариты ручной клади и требования к товарам duty-free чрезмерно малы и ущемляют права пассажиров. Прокуратура указала на злоупотребление правом со стороны перевозчика и намеренное введение минимальных значений в правилах перевозки, чтобы обойти положения законодательства. Суд признал эти доводы обоснованными и обязал «Победу» установить новые нормы: не менее 36x30x27 сантиметров и вес не менее пяти килограмм для бесплатной ручной клади, а также не менее 24x32 сантиметров для пакетов duty-free. В решении суда говорится: «Установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36x30x27 сантиметров и весом не менее 5 килограмм, норму к товарам из магазинов duty-free, упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24x32 сантиметров». У «Победы» есть месяц на введение изменений после вступления решения в законную силу. До этого момента стороны могут подать апелляцию в Мосгорсуд. Мотивированное решение принято 2 июня, в силу пока не вступило.

Как писала газета ВЗГЛЯД, требования к размеру ручной клади авиакомпании «Победа» признаны незаконными. Лоукостеру «Победа» предписали уточнить правила провоза ручной клади. Запрет «Победы» на суммирование багажа для пассажиров, летящих вместе, был отменен.