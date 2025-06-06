Генпрокурор поручил проверить работу «Россетей» на Дальнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил своим подчиненным проверить работу компании «Россети» на Дальнем Востоке, передает ТАСС. Поводом для проверки стала жалоба жителя Читы, который сообщил, что подал заявку на технологическое присоединение к электросетям еще в 2023 году, однако до сих пор не был подключен.

Во время личного приема граждан Краснов заявил: «С ПАО «Россети» надо посмотреть по Дальнему Востоку в целом, системно, как они свои обязательства выполняют».

Он также дал указание прокурору края немедленно разобраться в причинах невыполнения стандартного договора со стороны столь крупной компании, подчеркнув: «Мы разберемся в этом полнейшем безобразии».

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