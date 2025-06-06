ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО 1,4 тыс. военных

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и штурмового центра сил спецопераций около Корчаковки, Варачино, Храповщины, Писаревки, Ворожбы, Юнаковки, Садков и Великого Прикола Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили свыше 180 военнослужащих, бронемашина, четыре орудия полевой артиллерии и РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ возле Купянска, Глущенково, Боровой, Песчаного, Ольговки, Андреевки Харьковской области, Кировска и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР).

При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три танка, американский бронетранспортер М113, британскую бронемашину Snatch, два артиллерийских орудия. Уничтожены восемь складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Никифоровкой, Иванопольем, Федоровкой, Константиновкой, Нелеповкой и Плещеевкой ДНР.

Противник при этом потерял до 240 военнослужащих, итальянский бронетранспортер Puma, шесть артиллерийских орудий. Уничтожены станция РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии в районах Петровского, Удачного, Котлино, Новониколаевки, Новосергеевки, Красноармейска и Димитрова ДНР.

Потери противника составили до 500 военнослужащих, семь бронемашин, включая американскую машину пехоты Bradley, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британскую 155-мм буксируемую гаубицу FH-70, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Запорожья, Карла Маркса, Комара и Федоровки ДНР.

ВСУ при этом потеряли более 195 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Каменского, Павловки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Степового Запорожской области, Крупицы и Антоновки Херсонской области.

Противник потерял до 90 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины РСЗО «Град», шесть станций РЭБ и три склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили сумскую Кондратовку и Редкодуб в ДНР. За день до этого сообщалось, что российские войска освободили Андреевку в Сумской области. А в воскресенье ВС России освободили Алексеевку в Сумской области.