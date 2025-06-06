Количество пострадавших детей в ДТП с автобусом в Хабаровском крае достигло 12

Следователи возбудили дело после ДТП с пострадавшими в нем школьниками

Tекст: Ирма Каплан

По данным следствия, около 11 часов дня 6 июня на улице Молодежной села Воронежское-2 опрокинулся автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад «Приамурский».

«В результате случившегося пострадали 12 несовершеннолетних, которые с ушибами доставлены в медицинское учреждение. Степень причинения вреда здоровью устанавливается. Угрозы жизни не имеется», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Там уточнила, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователь осмотрел место происшествия, следственные и иные действия для установления обстоятельств и причин случившегося продолжаются, добавили в управлении.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госавтоинспекция региона сообщила, что семеро детей пострадали при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае. В салоне в момент ДТП находилось 30 детей.