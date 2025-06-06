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Количество пострадавших детей в ДТП с автобусом в Хабаровском крае достигло 12
Следователи возбудили дело после ДТП с пострадавшими в нем школьниками
Уголовное дело возбудили в Хабаровском крае в связи с опрокидыванием автобуса со школьниками, сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следствия, около 11 часов дня 6 июня на улице Молодежной села Воронежское-2 опрокинулся автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад «Приамурский».
«В результате случившегося пострадали 12 несовершеннолетних, которые с ушибами доставлены в медицинское учреждение. Степень причинения вреда здоровью устанавливается. Угрозы жизни не имеется», – сказано в Telegram-канале ведомства.
Там уточнила, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Следователь осмотрел место происшествия, следственные и иные действия для установления обстоятельств и причин случившегося продолжаются, добавили в управлении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госавтоинспекция региона сообщила, что семеро детей пострадали при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае. В салоне в момент ДТП находилось 30 детей.