Анонсировано участие 80 тыс. мусульман в намазе на Курбан-байрам в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ожидается, что около 80 тыс. мусульман соберутся на праздничный намаз по случаю Курбан-байрама в Соборной мечети Москвы, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман России.

В ДУМ РФ добавили, что всего в мечетях Москвы в торжественном намазе примут участие от 200 до 250 тыс. верующих. Наибольшее число соберется именно в центральной Соборной мечети.

Курбан-байрам, Праздник жертвоприношения, отмечается мусульманами по всему миру 6 июня. В этот день верующие совершают особый коллективный намаз, после которого проводят обряды жертвоприношения и помогают нуждающимся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-Байрам и отметил их вклад в единение российского народа. Визит Путина в Курбан-Байрам в Дагестан показал уважение президента к мусульманам. Исламовед объяснил снижение числа молящихся в мечетях Москвы на Курбан-байрам.