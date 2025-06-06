После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.6 комментариев
Аэропорт Саратова ввел временные ограничения полетов самолетов
Росавиация объявила временные ограничения в аэропорту Саратова
Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов введены в целях безопасности в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов», – сказано в сообщении.
До этого Росавиация информировала о временных ограничениях работы аэропорта Калуги.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в общественном транспорте Москвы при необходимости будут показывать ролики с информацией об угрозах атак беспилотников и ближайших укрытиях.