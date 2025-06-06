Аэропорт Саратова ввел временные ограничения полетов самолетов

Росавиация объявила временные ограничения в аэропорту Саратова

Tекст: Ирма Каплан

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Саратов», – сказано в сообщении.

До этого Росавиация информировала о временных ограничениях работы аэропорта Калуги.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в общественном транспорте Москвы при необходимости будут показывать ролики с информацией об угрозах атак беспилотников и ближайших укрытиях.



