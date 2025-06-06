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Минприроды решило повысить базовые ставки экосбора в 2026 году
Минприроды предложило с марта 2026 года повысить базовые ставки экосбора для 35 видов упаковки относительно показателей 2025 года.
По данным газеты «Коммерсантъ», проект, над которым работают также Минпромторг, Минсельхоз и Росприроднадзор, предусматривает увеличение ставки экосбора для 35 видов упаковки в 2,1–11,7 раза.
Минприроды рассчитало, что для бумажной комбинированной тары ставка может увеличиться в 17,6 раза, до 96,16 тыс. рублей за тонну. Для металлической упаковки предусмотрен рост в 12,8 раза, до 35,76 тыс. рублей, для стеклянной – в 2,7–4,5 раза, до 13,4–20,13 тыс. рублей. Также существенное повышение предусмотрено для пластмассовой, деревянной и текстильной упаковки, говорится в статье.
«Ключевая задача механизма расширенной ответственности производителей (РОП) – стимулировать производителей и импортеров самостоятельно утилизировать отходы от использования товаров, а экосбор – тот случай, когда физическое исполнение нормативов компания не может выполнить по каким-то причинам», – пояснили изданию в Минприроды.
Экосбор платят производители упаковки. В настоящее время действуют утвержденные летом 2024 года ставки на 2025–2027 годы. Согласно нормам, ставки должны ежегодно увеличиваться с учетом инфляции: в 2025 году – на 15%, в 2026 году – на 8%, в 2027 году – на 4%.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с министром экологии Александром Козловым отметил, что экологические вопросы занимают ключевое место в государственной политике.