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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

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    6 июня 2025, 01:46 • Новости дня

    ЦАХАЛ заявил о разгроме производства БПЛА «Хезболлы» на юге Ливана

    ЦАХАЛ сообщил о точечных ударах по складам и производству БПЛА в Ливане

    Tекст: Ирма Каплан

    Военные Израиля атаковали склады и производство дронов «Хезболлы» в Дахие на юге Ливана, применяя высокоточные боеприпасы, сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

    «Некоторое время назад Армия Обороны Израиля нанесла точечные удары по местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, которые использовались воздушным подразделением «Хезболлы» в районе Дахия в Бейруте и на юге Ливана», – сказано в сообщении.

    Израиль отмечает, что «Хезболла» расширяет производство дронов при финансовой и технической поддержке Ирана, члены организации проходят обучение в Иране, что позволяет им самостоятельно изготавливать беспилотники на территории Ливана.

    В армии Израиля заявляют, что удары наносились с учетом минимизации ущерба для гражданского населения – использовались высокоточные боеприпасы, проводилось воздушное наблюдение и дополнительная разведка.

    Израильские военные отметили, что объекты находились в густонаселенных районах, что, по их мнению, свидетельствует о «циничном использовании гражданского населения в качестве живого щита».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский беспилотник нанес удар в районе Дамура под Бейрутом, из-за чего погиб руководитель отрядов «Кувват аль-Фаджр» Хусейн Аттави.

    3 июня 2025, 22:35 • Новости дня
    Польша осудила статью Times of Israel о «ревизионисте Холокоста» Навроцком

    Tекст: Антон Антонов

    Польский МИД выразил протест в связи с тем, что израильское издание Times of Israel назвало избранного президента Польши Кароля Навроцкого «ревизионистом Холокоста», сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Вроньский.

    Как заявила Times of Israel, «консервативный ревизионист Холокоста Кароль Навроцкий выиграл польские президентские выборы». В материале сказано, что Навроцкий «сделал ревизионизм Холокоста частью своей кампании», передает РИА «Новости».

    Вроньский сообщил, что польское посольство в Израиле передало изданию письмо с протестом против использования слов holocaust revisionist в отношении Навроцкого. В МИД Польши считают такую формулировку несправедливой и неточной, а также вызывающей опасения из-за исторического контекста.

    «Мы уважаем редакционную оценку, но эта оценка с использованием этого термина вызывает – особенно в Польше – очень опасные ассоциации», – сказал Вроньский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержанный оппозицией Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше, набрав 50,89% голосов во втором туре. Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти Польши и активно участвовал в дискуссиях по теме Холокоста и роли в нем поляков.

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    4 июня 2025, 14:43 • Новости дня
    Экспорт вооружений из Израиля в Европу побил рекорд
    Экспорт вооружений из Израиля в Европу побил рекорд
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль увеличил объем экспорта военной продукции до рекордного уровня, при этом наибольший спрос обеспечили европейские страны, закупая системы ПВО и дроны израильского производства.

    Израильские оборонные экспорты достигли рекордных 14,8 млрд долларов в 2024 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство обороны страны.

    Рост составил 1,7 млрд долларов по сравнению с 2023 годом, а за пять лет экспорт удвоился. Европа заняла первое место среди покупателей, обеспечив 54% поставок, что на 35% больше, чем в прошлом году.

    За ней следует Азиатско-Тихоокеанский регион с четвертью всех сделок. Остальная часть экспортной продукции была распределена между Северной Америкой и странами Ближнего Востока, которые наладили отношения с Израилем после соглашений Авраама в 2020 году.

    Несмотря на изоляцию Израиля, вызванную спецоперацией против ХАМАС в Газе, данные показывают, что европейским странам будет сложно отказаться от израильских вооружений. В 2023 году Германия подписала контракт на 4 млрд евро на закупку израильских систем ПВО, а НАТО просит увеличить закупки наземных средств ПВО в пять раз для противодействия России.

    Директор израильского оборонного ведомства Амир Барам заявил: «Мы должны продолжать этот экспортный импульс». В 2024 году ракеты, системы ПВО и реактивные снаряды составили 48% экспорта, а доля космических и спутниковых систем выросла до 8%.

    Внутренний спрос также усилился – государство увеличило военные расходы на 65% (до 47 млрд долларов) из-за войны с ХАМАС, конфликта с «Хезболлой», столкновений с Ираном и кризиса с хуситами Йемена.

    На этой неделе Испания расторгла контракт на 285 млн евро на израильские противотанковые комплексы, однако такие случаи остаются исключением. Представители Elbit Systems подтвердили, что Европа сохраняет большой бизнес-потенциал для израильских компаний, а продажи компании выросли на 22% в первом квартале 2025 года.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    3 июня 2025, 23:05 • Новости дня
    Впервые после свержения Асада Израиль подвергся обстрелу с территории Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    С территории Сирии выпустили два снаряда по Израилю, израильские военные нанесли ответные удары, сообщила Армия обороны Израиля.

    «Был зафиксирован запуск двух снарядов с территории Сирии, которые перелетели на территорию Израиля и упали в незаселенной местности», – приводит ТАСС сообщение армейской пресс-службы.

    В районе Голанских высот звучал сигнал воздушной тревоги.

    Израильская гостелерадиокомпания Kan указывает, что это первый обстрел с сирийской территории после свержения в Сирии Башара Асада, передает РИА «Новости».

    Армия обороны Израиля сообщила, что артиллерия нанесла удары по целям на юге Сирии в ответ на запуск снарядов по израильской территории.

    В конце мая Израильская армия нанесла удары в районе Латакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль намерен поддерживать в Сирии состояние умеренного хаоса и стремится не допустить восстановления сильной сирийской государственности.

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    5 июня 2025, 04:05 • Новости дня
    США решили не передавать Украине обещанные компоненты ракет ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    США перенаправляют важнейшие технологии борьбы с беспилотниками с Украины в Вооруженные силы США. Этот шаг подчеркивает ослабление приверженности администрации Трампа оказанию военной помощи Киеву, пишет WSJ.

    «Администрация Трампа перенаправляет ключевую технологию защиты от беспилотников, предназначенную для Украины, американским вооруженным силам, что отражает ослабление приверженности Пентагона обороне Киева», – говорится в статье Wall Street Journal (WSJ).

    Газета отмечает, что на прошлой неделе Пентагон негласно уведомил Конгресс о том, что специальные взрыватели для ракет, которые Украина использует для сбивания беспилотников, теперь передаются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.

    Договоренность об отправке на Украину взрывателей была достигнута с администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена. Теперь технология перехвата дронов будет перенаправлена в американские военные подразделения и позволит США сэкономить на закупках ракет класса воздух – воздух.


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    3 июня 2025, 23:59 • Новости дня
    Минобороны Израиля назвало президента Сирии аш-Шараа ответственным за обстрелы
    Минобороны Израиля назвало президента Сирии аш-Шараа ответственным за обстрелы
    @ MOHAMMED AL-RIFAI/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль возлагает ответственность за обстрелы своей территории на президента Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    «Мы возлагаем на президента Сирии прямую ответственность за каждую угрозу и обстрел Государства Израиль», – заявил министр в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он пообещал, что «полный ответ последует как можно скорее» и подчеркнул, что Израиль не допустит возврата «к реальности 7 октября» 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с территории Сирии были выпущены два снаряда по Израилю. Израильские военные нанесли ответные удары по территории Сирии. Израильские СМИ отметили, что это первый обстрел с сирийской территории после свержения в Сирии Башара Асада.

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    4 июня 2025, 22:48 • Новости дня
    Израиль допустил, что не позволит кораблю Греты Тунберг добраться до Газы

    Independent: Израиль допустил блокировку гумпомощи в Газу на судне Греты Тунберг

    Tекст: Ирма Каплан

    Израиль не позволит паруснику Madleen с Гретой Тунберг и гуманитарной помощью приблизиться к Газе, сообщил телеканал Kan, ссылаясь на израильские службы безопасности, которые решили заблокировать судно с гумпомощью и не позволить ему добраться до осажденного анклава.

    Израильские власти заявили о намерении не допустить судно Madleen с гуманитарной помощью и активистами, включая Грету Тунберг, до Газы, не уточнив, как они собираются это реализовать, передает Al Jazeera.

    Представитель армии Израиля, бригадный генерал Эффи Эдфрин, подчеркнул, что страна готова к пресечению попыток доставки помощи морским путем и располагает необходимым опытом.

    «Мы готовы и к этому случаю. За последние годы мы приобрели опыт», – приводит  его слова Independent.

    Ранее в этот день Jerusalem Post сообщила, что Madleen подал сигнал бедствия, когда команда заметила беспилотник, пролетающий над судном, однако сигнал бедствия оказался ложным, так как дрон принадлежал греческой береговой охране.

    Напомним, судно Madleen вышло из итальянского порта Катания и за прошедшее время преодолело 381 морскую милю. На борту находились Грета Тунберг и еще одиннадцать активистов, которые собирались доставить «символическую» партию гумпомощи сектору Газа, где разразился тяжелый гуманитарный кризис.

    В мае Израиль частично снял блокаду Газы, разрешив ограниченные операции под руководством ООН, однако гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. Ранее другое судно с помощью было атаковано беспилотниками у берегов Мальты, а распределительные центры Красного Креста были вынуждены приостановить работу после гибели десятков людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители британской культуры, включая Бенедикта Камбербэтча, Энни Леннокс и Дуа Липу, потребовали от премьер-министра Британии прекратить поставки оружия Израилю и добиться перемирия в Газе.


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    3 июня 2025, 09:36 • Новости дня
    США отказались от трех военных баз в Сирии

    США сократили военный контингент в Сирии и отказались от трех баз

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные вывели из Сирии около 500 военнослужащих и отказались от трех объектов, передав один из них курдским силам, сообщил представитель Пентагона саудовскому телеканалу Al Arabiya.

    Источник в Пентагоне заявил телеканалу, что США закрыли две военные базы в Сирии и передали одну из них под контроль курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), передает ТАСС.

    Американское командование вывело из страны около 500 военнослужащих в рамках сокращения контингента. По информации телеканала, СДС теперь будет контролировать базу Mission Support Site Euphrates, а среди закрытых объектов названа база Mission Support Site Green Village. Название второй закрытой базы пока не уточняется. Всего за последние годы на северо-востоке Сирии на территориях, контролируемых курдами, США создали девять баз и три аванпоста.

    Ранее на этих объектах в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Ракка, Хасеке и районе Эт-Танф находились 2,2 тыс. американских военных. В апреле Пентагон уже анонсировал сокращение контингента в Сирии, отметив, что после вывода останется менее 1 тыс. американских военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что США планируют сократить воинский контингент в Сирии до 900 человек.

    Командование США в Сирии начало выводить спецподразделения с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, переместив военнослужащих в Иракский Курдистан.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии для достижения мира в регионе.

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    5 июня 2025, 03:16 • Новости дня
    Небензя после вето США на резолюцию по Газе указал на геополитические игры

    Небензя заговорил о геополитических играх после вето США на резолюцию по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    После того, как США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа, СБ ООН вновь убедился в том, кто играет в геополитические игры, а кто действительно хочет мира, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Думаю, все мы сегодня получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто продолжает играть в геополитические игры», –  приводит выдержку из речи Небензи Telegram-канал постпредства.

    Дипломат отметил, что СБ ООН снова не смог выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса.

    «Упущен очередной шанс на деле продемонстрировать готовность Совета Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности в контексте палестино-израильского конфликта, растянувшегося на 80 лет», – с сожалением заметил он.

    Небензя надеется, что теперь намеченная на июнь конференцию по палестино-израильскому урегулированию станет результативной, к тому же пройдет она под  сопредседательством Саудовской Аравии и Франции в Нью-Йорке.

    По данным ТАСС в заветированной США резолюции четыре пункта, в которых требуется «немедленное, безусловное и постоянное прекращении огня в Газе, соблюдаемое всеми сторонами», освобождении всех заложников из палестинского  анклава, «немедленное и безусловное снятие ограничений на поставки гумпомощи в Газу, как ООН, так и ее гуманитарными партнерами».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жертвами авиаудара по палаткам с перемещенными лицами на территории школы в Хан-Юнисе стали не менее десяти человек, среди которых есть дети.

    До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия в Газе завершатся только после полной ликвидации ХАМАС. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность участвовать в переговорах по поводу освобождения заложников.

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    4 июня 2025, 22:58 • Новости дня
    Алиев и Пезешкиан отметили поворотный момент в азербайджано-иранских отношениях

    Алиев и Пезешкиан обсудили реализацию планов по взаимному сотрудничеству

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидер Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор, обсудив развитие двусторонних отношений и поздравив друг друга с наступающим праздником Гурбан.

    В ходе беседы президент Ирана Пезешкиан отметил, что остался доволен своим недавним официальным визитом в Азербайджан, выделив продуктивные встречи и обсуждения с главой государства. Алиев также дал высокую оценку состоявшимся переговорам, сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

    «Было подчеркнуто, что в настоящее время в развитии азербайджано-иранских отношений наступил поворотный момент, выражена надежда на то, что совместными усилиями связи между нашими странами в различных сферах будут динамично развиваться», – сказано в сообщении.

    Стороны отметили, что профильные ведомства обеих стран продолжают реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Пезешкиана в Баку.

    В качестве одного из результатов визита отмечено восстановление авиарейса Баку – Тебриз и увеличение количества рейсов Баку – Тегеран. Собеседники выразили уверенность, что это приведет к активизации контактов между народами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран готовит официальный отказ на проект ядерного соглашения, предложенный Соединенными Штатами через посредничество Омана, из-за несогласия с условиями.

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    3 июня 2025, 09:19 • Новости дня
    Армия Израиля признала стрельбу возле гуманитарного центра в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные заявили, что предупредительная стрельба у пункта помощи в Газе велась по «подозрительным лицам», отклонившимся от маршрута.

    Израильская армия признала факт открытия огня возле центра раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщает ТАСС.

    В заявлении пресс-службы отмечается, что инцидент произошел во вторник утром примерно в полукилометре от пункта раздачи помощи, когда толпа двигалась к гуманитарному центру по предписанным маршрутам.

    Военные заявили, что стрельба началась после того, как «несколько подозрительных лиц» приблизились к их позициям, отклонившись от разрешенных маршрутов. В армейской пресс-службе сообщили: «Войска открыли предупредительный огонь, а после того, как подозрительные лица не стали отходить, были произведены дополнительные выстрелы в сторону нескольких подозреваемых, которые приближались к войскам».

    Ранее канал Al Jazeera сообщил, что в результате инцидента погибли более 20 человек, поскольку израильские военные якобы открыли огонь по гражданским, пытавшимся попасть к пункту раздачи помощи. Армия Израиля заявила, что по факту произошедшего проводится проверка, и подчеркнула, что подробности уточняются.

    В пресс-службе добавили, что израильские военные не препятствуют работе гуманитарных организаций и не мешают мирным жителям получать помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. Израиль обвиняется в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.

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    4 июня 2025, 09:00 • Новости дня
    Президент Йемена заявил о риске бесконечных войн с хуситами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Руководящего президентского совета Йемена Мухаммед Аль-Алими уверен, что диалог с хуситами невозможен без их отказа от собственной идеологии и взглядов.

    По его словам, попытки нормализовать отношения с шиитским движением «Ансар Алла» (хуситами) без отказа от их идеологии приведут к затяжному конфликту, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что любые шаги в этом направлении «минируют корень проблемы и ведут к бесконечным войнам в Йемене и регионе».

    Аль-Алими заявил, что хуситы отвергают национальный и международный контроль из-за своей идеологии. Лидер отметил, что представители движения считают своих руководителей «преемниками Бога на Земле», непогрешимыми и не подлежащими ответственности.

    С 2014 года хуситы контролируют около трети Йемена, включая столицу Сану и северные провинции. Остальная часть страны подчиняется Руководящему президентскому совету, поддерживаемому коалицией арабских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом. Они ранее заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

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    4 июня 2025, 10:17 • Новости дня
    В результате удара Израиля по школе в Газе погибло не менее десяти человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жертвами авиаудара по палаткам с перемещенными лицами на территории школы в Хан-Юнисе стали не менее десяти человек, среди которых есть дети.

    Не менее десяти человек стали жертвами удара Израиля по школе в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. Медицинский источник сообщил, что атака была нанесена израильским беспилотником по палаткам, размещенным на территории учебного заведения.

    В палатках находились перемещенные лица, которые ранее покинули свои дома из-за боевых действий. Среди погибших, по данным СМИ, есть дети, однако их точное количество пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия в Газе завершатся только после полной ликвидации ХАМАС. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность участвовать в переговорах по поводу освобождения заложников.

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    5 июня 2025, 07:45 • Новости дня
    Минздрав Газы сообщил об уничтожении 60% медоборудования Израилем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 60% лабораторного и оборудования для центров переливания крови в секторе Газа было выведено из строя в ходе израильских ударов.

    Около 60% медицинского оборудования для лабораторий и станций забора крови было уничтожено в секторе Газа в результате ударов Армии обороны Израиля, передает ТАСС. Министр здравоохранения палестинского анклава сообщил, что не более 40% оборудования лабораторий и центров донорской крови уцелело и продолжает функционировать.

    В заявлении министерства говорится: «Лаборатории в оставшихся больницах работают с увеличенной нагрузкой, не имея запасных частей и возможностей для технического обслуживания приборов. 60% всего лабораторного оборудования, а также приборов для забора, хранения и переливания крови было намерено уничтожено израильскими оккупантами». По словам представителей ведомства, нехватка оборудования серьезно осложняет работу медицинских учреждений, а оставшееся оборудование эксплуатируется с перегрузкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о намерении завершить войну в Газе только после полного уничтожения ХАМАС. Глава МИД Турции Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность к переговорам по вопросу заложников.

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    5 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Израиль заявил об атаках на цели «Хезболлы» в пригороде Бейрута

    Израиль атаковал объекты воздушного подразделения «Хезболлы» в пригороде Бейрута

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по объектам движения «Хезболла» в Дахии, где находились цеха по производству беспилотников.

    Армия обороны Израиля в эти минуты наносит удары по объектам воздушного подразделения движения «Хезболла» в южном пригороде Бейрута Дахии, передает РИА «Новости».

    В четверг вечером армия Израиля заявила, что вскоре намерена атаковать подземные цеха «Хезболлы» по производству беспилотников в этом районе. По данным израильских военных, указанные объекты использовались для разработки и производства дронов, применяемых в боевых операциях против Израиля.

    Ранее израильский беспилотник нанес удар в районе Дамура под Бейрутом. В результате атаки погиб руководитель отрядов «Кувват аль-Фаджр» Хусейн Аттави.

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    5 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    Нетаньяху сообщил о возвращении тел двух заложников из Газы

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате операции в секторе Газа израильские силовики вернули тела двух ранее удерживаемых заложников.

    По словам главы правительства, речь идет о Гади Хагае и Джуди Вайнштейн, которые находились в плену у организации ХАМАС, передает ТАСС.

    Нетаньяху отметил, что операция была проведена усилиями Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля.

    Пресс-служба премьер-министра распространила его комментарии, в которых отмечалось, что возвращение тел стало результатом совместных действий израильских силовых ведомств.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия в Газе завершатся только после полной ликвидации ХАМАС. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность участвовать в переговорах по поводу освобождения заложников.

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    Защитников российского газа в Европе стало больше

    Неожиданно в ряды защитников российского газа в Европе вступили Бельгия и Франция. До этого право получать российские энергоресурсы в открытую отстаивали только Венгрия и Словакия. Почему Бельгия и Франция противятся предложению ЕК отказаться от российского СПГ через пару лет? И почему сделать это будет не так просто? Подробности

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    Москва объявила Зеленского террористом

    Владимир Путин в среду заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию. В связи с этим президент усомнился в целесообразности переговоров на высшем уровне с киевскими властями. Эксперты отмечают, что после таких заявлений отношение к политическому руководству Украины возможно только как к террористам, а к их спонсорам – как к пособникам террористов. Подробности

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    СВО повысила мировую популярность российского оружия

    В мировой системе торговли оружием происходят существенные сдвиги – и тон этому процессу задают события в зоне спецоперации на Украине. Какие системы вооружений показали себя в зоне СВО в качестве наиболее эффективных и как это может повлиять на позиции России на мировом рынке оружия? Подробности

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    В США началась борьба за главный источник богатства XXI века

    Трамп в который уже раз резко раскритиковал главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Почему глава американского государства и человек, ответственный за эмиссию доллара, настолько ненавидят друг друга? На какие две части делятся элиты Америки и за что прямо сейчас между ними идет непримиримая война? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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