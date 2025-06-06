ЦАХАЛ заявил о разгроме производства БПЛА «Хезболлы» на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил о точечных ударах по складам и производству БПЛА в Ливане

Tекст: Ирма Каплан

«Некоторое время назад Армия Обороны Израиля нанесла точечные удары по местам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, которые использовались воздушным подразделением «Хезболлы» в районе Дахия в Бейруте и на юге Ливана», – сказано в сообщении.

Израиль отмечает, что «Хезболла» расширяет производство дронов при финансовой и технической поддержке Ирана, члены организации проходят обучение в Иране, что позволяет им самостоятельно изготавливать беспилотники на территории Ливана.

В армии Израиля заявляют, что удары наносились с учетом минимизации ущерба для гражданского населения – использовались высокоточные боеприпасы, проводилось воздушное наблюдение и дополнительная разведка.

Израильские военные отметили, что объекты находились в густонаселенных районах, что, по их мнению, свидетельствует о «циничном использовании гражданского населения в качестве живого щита».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский беспилотник нанес удар в районе Дамура под Бейрутом, из-за чего погиб руководитель отрядов «Кувват аль-Фаджр» Хусейн Аттави.