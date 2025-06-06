В аэропорту Калуги объявили временные ограничения

Суд района имени Габита Мусрепова признал местную жительницу виновной в разжигании межнациональной розни за распространение видеороликов с оскорблениями в адрес русских, сообщает ТАСС.
Женщина работала в школе, а в своих публикациях обращалась к людям русской национальности в неприличной форме. В материалах дела отмечается, что она выражала негативное и пренебрежительное отношение к русским, нарушая нормы морали.
Информацию о деле также подтвердил портал Orda. По данным издания Ulysmedia, приговор был вынесен по ч. 1 ст. 174 Уголовного кодекса Казахстана, предусматривающей наказание за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Возможное наказание по этой статье – от штрафа до семи лет лишения свободы.
Сейчас решение суда обжаловано, и приговор не вступил в силу. Если его оставят в силе, наказание осужденная будет отбывать в колонии-поселении. Известно, что женщина находится в состоянии беременности.
Власти Казахстана неоднократно заявляли, что любые попытки разжечь межнациональную рознь будут немедленно пресекаться. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране не допускалась и не будет допускаться дискриминация по этническому, языковому или религиозному принципу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казахстане блогера-сатирика Темирлана Енсебека приговорили к пяти годам ограничения свободы за публикацию нецензурной песни, оскорбляющей русских как этнос. Посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил обеспокоенность казахского общества обсуждением в России возможного запрета на ввоз семей мигрантов и подчеркнул важность трудовых связей между двумя странами.