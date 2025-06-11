Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.3 комментария
В Раде увидели предпосылки наступления России на Киев
Депутат Безуглая заявила о приближении фронта к Киеву на 300 км
Продвижение российских войск в Сумской области свидетельствует о сближении линии фронта с Киевом, который сейчас находится примерно в 300 километрах от зоны боевых действий.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о признаках подготовки наступления российских войск на Киев, передает Lenta.ru. По словам Безуглой, наступление российских сил в Сумской области свидетельствует не только о попытках захватить регион, но и о стратегическом приближении к украинской столице.
В своем сообщении Безуглая подчеркнула: «Кто не заметил – новое наступление россиян в Сумской области – это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины».
Депутат также уточнила, что линия фронта в настоящее время находится в 300 километрах от Киева, что, по ее мнению, повышает вероятность наступления на город.
Ранее Безуглая заявила, что жители сумского приграничья должны самостоятельно покинуть районы, которые могут стать прифронтовыми, ради собственной безопасности.