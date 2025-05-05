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В Белоруссию доставили обвиняемых в подготовке атаки на АЭС
КГБ Белоруссии доставил двух обвиняемых в подготовке атаки на АЭС
В результате спецоперации в Белоруссию доставлены двое обвиняемых, включая Павла Белютина, подозреваемых в подготовке атаки дронами на Белорусскую АЭС.
Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии доставили в страну из-за рубежа двух обвиняемых в подготовке силового свержения власти, передает ТАСС.
По информации КГБ, один из них – Павел Белютин, участник экстремистского формирования, который, по версии следствия, планировал атаку дронами на Белорусскую АЭС в Островце.
Операция по доставке в Белоруссию Павла Белютина длилась 732 дня, подробности планируют раскрыть позже.
Также в Белоруссию был этапирован Василий Гречихо, известный под позывным «Василиск», участник признанной в республике террористической организации «Полк имени Калиновского». В эфире телеканала он признал, что целью этой структуры является смена власти в Белоруссии военным путем или создание соответствующих условий для этого.
Ранее активистка белорусской оппозиции Ольга Тишкевич раскрыла подробности планов радикальных оппозиционеров, уехавших в Литву. Она рассказала о возможной атаке на Белорусскую АЭС с использованием беспилотников. Также Тишкевич сообщила, что один из оппозиционеров, Павел Белютин, сообщил ей о приобретении более 20 дронов для этих целей.