Умер советский чемпион и лидер киевской ОПГ Авдышев

Tекст: Дарья Григоренко

На официальном сайте организации отмечается, что Авдышев ушел из жизни 4 мая на 70-м году. Родным и близким спортсмена выразили соболезнования, передает РИА «Новости».

Авдышев был одним из ведущих борцов Советского Союза, став чемпионом страны и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в 1978 и 1983 годах. Также он завоевал бронзу на чемпионате Европы 1983 года.

После завершения спортивной карьеры в 1984 году Авдышев стал одним из ключевых фигур преступного мира Киева. В 1989 году он организовал группировку из бывших спортсменов. В 1995 году был арестован, однако незадолго до вынесения приговора по поддельным документам сбежал в Азербайджан. Позже суд заочно приговорил его к четырем годам заключения и объявил в международный розыск, пишет Ura.ru.

2 мая Латвийская футбольная федерация сообщила, что из жизни ушел экс-нападающий московского «Динамо» и сборной Латвии Андрей Прохоренков, ему было 48 лет.