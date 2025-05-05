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Умер советский чемпион и лидер киевской ОПГ Авдышев
Виктор Авдышев, известный спортсмен и лидер преступного мира Киева, умер на 70-м году жизни, причина смерти пока не раскрывается, сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
На официальном сайте организации отмечается, что Авдышев ушел из жизни 4 мая на 70-м году. Родным и близким спортсмена выразили соболезнования, передает РИА «Новости».
Авдышев был одним из ведущих борцов Советского Союза, став чемпионом страны и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в 1978 и 1983 годах. Также он завоевал бронзу на чемпионате Европы 1983 года.
После завершения спортивной карьеры в 1984 году Авдышев стал одним из ключевых фигур преступного мира Киева. В 1989 году он организовал группировку из бывших спортсменов. В 1995 году был арестован, однако незадолго до вынесения приговора по поддельным документам сбежал в Азербайджан. Позже суд заочно приговорил его к четырем годам заключения и объявил в международный розыск, пишет Ura.ru.
2 мая Латвийская футбольная федерация сообщила, что из жизни ушел экс-нападающий московского «Динамо» и сборной Латвии Андрей Прохоренков, ему было 48 лет.