«Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Путин подписал указ о создании Национального центра спортивной медицины
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра спортивной медицины.
Документ с соответствующим распоряжением размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указа отмечается, что центр образован на базе Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации, который входит в структуру Федерального медико-биологического агентства. Новый центр получит статус национального учреждения в сфере спортивной медицины, передает ТАСС.
Ранее Путин на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой высоко оценил медицинский центр ФМБА в Мариуполе, который с начала года оказал помощь 41 тыс. человек, отметив его важность для региона.