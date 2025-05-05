Суд арестовал петербурженку за умышленный наезд на посетителей кафе

Tекст: Алексей Дегтярев

Куйбышевский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Ирины Кулаго, обвиняемой в хулиганстве, передает РИА «Новости».

Женщина пробудет под арестом до 3 июля. Кулаго и ее адвокат возражали против ареста, ссылаясь на наличие у нее троих малолетних детей, однако судья избрал именно эту меру пресечения.

Инцидент произошел 3 мая, 32-летняя Кулаго ночью выехала на тротуар у кафе на улице Рубинштейна и совершила наезд на посетителей. Пострадал один мужчина, который был госпитализирован с травмой ноги.

Действия водителя вызвали агрессию у свидетелей, один из которых бросил стул в Mercedes.

Полиция выяснила, что у водителя произошел конфликт с представителями заведения, после чего она намеренно совершила наезд. Кулаго отказалась от медицинского освидетельствования, за что в ее отношении составили административный протокол. Сама нарушительница не скрывалась от сотрудников полиции.