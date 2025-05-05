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Суд арестовал петербурженку за умышленный наезд на посетителей кафе
Жительницу Петербурга Ирину Кулаго отправили под арест после инцидента с наездом на посетителей кафе на улице Рубинштейна, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Куйбышевский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Ирины Кулаго, обвиняемой в хулиганстве, передает РИА «Новости».
Женщина пробудет под арестом до 3 июля. Кулаго и ее адвокат возражали против ареста, ссылаясь на наличие у нее троих малолетних детей, однако судья избрал именно эту меру пресечения.
Инцидент произошел 3 мая, 32-летняя Кулаго ночью выехала на тротуар у кафе на улице Рубинштейна и совершила наезд на посетителей. Пострадал один мужчина, который был госпитализирован с травмой ноги.
Действия водителя вызвали агрессию у свидетелей, один из которых бросил стул в Mercedes.
Полиция выяснила, что у водителя произошел конфликт с представителями заведения, после чего она намеренно совершила наезд. Кулаго отказалась от медицинского освидетельствования, за что в ее отношении составили административный протокол. Сама нарушительница не скрывалась от сотрудников полиции.