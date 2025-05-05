Спикер парламента Армении поддержал поездку Пашиняна в Москву

Tекст: Ольга Иванова

Он указал на то, что народ республики в этот день также будет отмечать победу над фашизмом, передает ТАСС.

«Это наша победа. У нас было 300 тысяч потерь. И мы едем праздновать нашу победу над фашизмом», – заявил Симонян в беседе с журналистами.

Парламентарий добавил, что считает правильным решение о поездке в Москву, но окончательное слово по этому вопросу остается за премьер-министром. По мнению Симоняна, участие главы правительства в параде даст возможность для общения с международными партнерами.

Сообщалось, что Пашинян 9 мая посетит парад в Москве, победа в Великой Отечественной войне является также победой армянского народа.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.