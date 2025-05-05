«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Спикер парламента Армении поддержал поездку Пашиняна в Москву
Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна поехать на парад Победы в Москву 9 мая спикер парламента Ален Симонян назвал правильным шагом.
Он указал на то, что народ республики в этот день также будет отмечать победу над фашизмом, передает ТАСС.
«Это наша победа. У нас было 300 тысяч потерь. И мы едем праздновать нашу победу над фашизмом», – заявил Симонян в беседе с журналистами.
Парламентарий добавил, что считает правильным решение о поездке в Москву, но окончательное слово по этому вопросу остается за премьер-министром. По мнению Симоняна, участие главы правительства в параде даст возможность для общения с международными партнерами.
Сообщалось, что Пашинян 9 мая посетит парад в Москве, победа в Великой Отечественной войне является также победой армянского народа.
Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.