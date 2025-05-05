В Британии разбился истребитель Spitfire времен Второй мировой

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел накануне празднования Дня Победы, самолет упал в поле в графстве Кент, пилот и пассажир не получили серьезных травм, помощь оказывали прибывшие экстренные службы, передает ТАСС со ссылкой на Times.

Самолет совершил жесткую посадку, его носовой винт разрушен, но основные повреждения фюзеляжа отсутствуют.

Отмечается, что этот двухместный Spitfire был построен 82 года назад, он использовался для обучения пилотов и был переделан в тренировочную модель после второго боевого вылета в 1944 году, когда его подбил немецкий истребитель в небе над Нидерландами.

Причины аварии пока не установлены. Самолет принадлежал компании Fly a Spitfire, предоставляющей услуги полетов на военных самолетах времен Второй мировой.

В эти дни в Британии проходят четырехдневные торжества, посвященные годовщине победы союзников во Второй мировой войне, запланированы парады и пролеты исторических и современных самолетов.

В 2024 году британский истребитель Spitfire времен Второй мировой войны разбился в поле в графстве Линкольншир на востоке Англии, пилот погиб.