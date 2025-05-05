«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
В Кремле выразили надежду на деэскалацию конфликта Индии и Пакистана
Песков сообщил о тревоге Кремля из-за ситуации на границе Индии и Пакистана
Москва обеспокоена ростом напряженности между Индией и Пакистаном, Кремль надеется, что стороны смогут договориться о мерах по снижению напряженности на границе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Москва внимательно следит за напряженной ситуацией на границе между Индией и Пакистаном, надеется на снижение напряженности между двумя странами и ожидает, что Дели и Исламабад смогут договориться об урегулировании обстановки, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, Индия является стратегическим партнером для Москвы, а Пакистан – важным партнером по многим направлениям. Песков подчеркнул, что отношения России и с Индией, и с Пакистаном остаются ценными для страны.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Нарендрой Моди, в ходе которого обсуждался теракт в Пахалгам. Стороны подтвердили готовность укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.