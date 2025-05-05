Россия поблагодарила болгарских активистов за восстановление мемориала

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские дипломаты выразили благодарность болгарским активистам за восстановление военного мемориала в районе Варны, передает ТАСС. Речь идет о памятнике, посвященном болгарским антифашистам и советским морякам.

В заявлении посольства отмечается, что патриотические силы Болгарии вернули на место надпись «Вечная память», очистили мемориальную плиту от краски и благоустроили территорию вокруг монумента. Дипломаты подчеркнули: «Восхищаемся теми, кто в выходной день отложил все планы и обязательства и взял ремонт монумента в свои руки, потому что того требует любовь к собственной стране и благодарность подвигу предков».

Российская сторона выразила глубокую признательность болгарским активистам и назвала их поступок достойным примером отношения к исторической памяти. В посольстве считают, что подобное отношение должно стать эталоном для всех.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Болгарии осудило акт вандализма против памятника болгарским подпольщикам и советским подводникам, экипажу лодки «Щ-211». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения этого мемориала. В России ранее допускали возможность перемещения советских памятников с территории Болгарии.